جورجي جيسوس: فخور بفريقي الذي فعل كل شيء

أبرز تصريحات جورجي جيسوس عقب خسارة نهائي مونديال الأندية

قال جورجي جيسوس المدير الفني لنادي فلامنجو البرازيلي إنه فخور بفرقه وبالعمل الذي قدمه اللاعبون رغم الخسارة من ليفربول في نهائي كأس العالم للأندية .

وجقق ليفربول لقب كأس العالم للأندية بفوزه على بطل أمريكا الجنوبية فلامنجو البرازيلي بهدف مقابل لا شيء، في المباراة النهائية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وبذلك أسدل ليفربول الستار على موسمه المميز بتحقيق الثلاثية القارية، تلك التي بدأت بدوري أبطال أوروبا، ثم السوبر الأوروبي في أغسطس، وكأس العالم للأندية في ديسمبر.

وحول الهزيمة من لليفربول قال جورجي جيسوس المدير الفني لبطل أمريكا الجنوبية: "لقد كانت مباراة مثيرة. تفاصيل صغيرة فقط هي من حددت مسار اللقب في النهاية"

وأضاف: "لقد سنحت لنا بعض الفرص من أجل الفوز، وفي الشوط الإضافي الثاني أضعنا كرة التعادل في الدقائق الأخيرة، في حال سجلناها كانت الأمور ستتغير كثيرًا"

وتابع: "لقد قدم اللاعبون كل شيء، فخور بهم وبهذا الفريق الذي نال احترام الجميع، لقد حققنا إنجازات عديدة في الفترة الأخيرة وعلينا أن نكون سعداء"

رجل رائع_رجل مخيب | ليفربول وفلامنجو

يذكر أن فلامنجو قد حقق لقب ليبارتادوريس لأول مرة منذ 38 عامًا مما قاده إلى المشاركة الأولى له في تاريخه في كأس العالم للأندية.