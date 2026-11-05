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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images
علي سمير

حسم قضية العقد تمامًا .. الاتحاد السعودي يقول كلمته النهائية في رحيل دونيس!

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هل يتم التعاقد مع أحد الأسماء العالمية؟

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وسط التكهنات حول مصير المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، وإمكانية رحيله عن المنتخب السعودي، تظهر تأكيدات لتحسم الجدل بشكل كامل.

مستقبل دونيس كان محل الكثير من التساؤلات، بوجود اعتقاد سائد حول إمكانية التخلي عنه بعد تأجيل بطولة كأس آسيا، مع إمكانية قدوم أي من روبرتو مارتينيز أو ديدييه ديشان.

ماذا حدث؟

وجد اتحاد الكرة السعودي نفسه في موقف معقد عقب إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا عن إعادة جدولة كأس آسيا السعودية 2027، لتقام في الفترة ما بين ديسمبر 2027 ويناير 2028.

هذا التغيير الجذري في المواعيد ألقى بظلاله على مستقبل اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للصقور، الذي كان من المفترض أن ينتهي ارتباطه التعاقدي مع "الأخضر" قبل الموعد الجديد للبطولة، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول ضرورة التجديد له أو البدء في رحلة البحث عن بديل عالمي فورًا.

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دونيس لن يرحل

الإعلامي بدر الصقري قال عبر برنامج "نادينا":"الوقت الآن مناسب جدًا للحكم على دونيس ومنحه الفرصة الكاملة لإثبات نفسه، لدي قراءة خاصة ومعلومة أيضًا من داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم".

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وأضاف:"تواصلت مع المسؤولين في الاتحاد وسألتهم عن مستقبل دونيس، والرد كان حاسمًا دون أي تفكير بأنه سيستمر، ولا توجد أي خطط للتعاقد مع جهاز فني جديد للفريق، بل وصف المصدر بأن هذا التصرف سيكون مجنونًا بالتخلي عنه الآن".

الرد على الشائعات

وأما عن قدوم أحد الأسماء العالمية حسبما تشير التقارير الإعلامية:"نعم ظهرت العديد من الأنباء، ولكن الاتحاد السعودي قال إنه لا توجد مشكلة في عقد دونيس الذي ينتهي في يوليو 2027، سنقوم بتمديده لعام آخر حتى يشارك في البطولة الآسيوية، لا توجد أي مشكلة في استمراره".

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وتابع:"ومن وجهة نظري الشخصية، سنرى أن الشيء الأهم يتمثل في معايير الحكم على دونيس، ما حدث في كأس العالم ليس كافيًا لأنه لم يحصل على فرصته وجاء في وقت ضيق، ولكن في كأس الخليج ظهر الفريق بصورة جيدة ولعب بروح وشخصية عالية جدًا وحقق البطولة".

وأنهى تصريحاته:"أتوقع أن المنتخب سيلعب بشكل أفضل من كأس الخليج، وبالنسبة للأسماء العالمية فنحن لم نستفد منهم أبدًا، بداية من فرانك ريكارد وصولًا بروبرتو مانشيني، لم يفلح أحد من هؤلاء".

رحلتي مع الكرة بدأت من السابعة، ولكن كل شيء اختلف في ٢٠٠١ عندما شاهدت آرسنال للمرة الأولى.

حب من أول نظرة امتد من تلك اللحظة وحتى وقتنا هذا ولن يتوقف أبدًا، كرة سريعة غير مألوفة مختلفة عن الجميع، لم أعرف وقتها أي شيء عن خطط اللعب والمدارس التكتيكية، أحببت كرة أرسين فينجر بالفطرة، وكلما زاد استيعابي لفنون اللعبة تعزز إعجابي وتعلقي بآرسنال.

هنري هو اللاعب المفضل لي ولأغلب مشجعي آرسنال، لكن لقطة دينيس بيركامب وهدفه الذهبي مع هولندا في الأرجنتين بكأس العالم ٩٨ جعلت له مكانة خاصة لدي بجانب مجموعة أخرى ليس لها علاقة بالنادي اللندني، يتقدمهم فرانشيسكو توتي ورونالدينيو وبابلو أيمار وسيسك فابريجاس "قبل أن يلعب لبرشلونة وتشيلسي".

آرسنال ليس الأكثر فوزًا وحصولًا على الألقاب "ولا يمتلك دوري أبطال أوروبا"، ولكنه حالة خاصة غير تقليدية، وهذا ما أحاول اتباعه بكتاباتي عن كرة القدم.

بدأت رحلتي بممارسة اللعبة في نادي مغمور بمصر، لم أستطع المواصلة، لذلك قررت تغيير الخطة ودراسة الصحافة حتى يرتبط عملي بالرياضة وكرة القدم بالتحديد.

أعمل في مجال الصحافة منذ ٢٠١١، الرحلة طويلة وشهدت تغطية لكافة الأحداث مثل كأس العالم واليورو وأمم إفريقيا وغيرها، ولا تزال القصة مستمرة في النسخة العربية من موقع جول.

التشكيل المثالي بالنسبة لي لمن عاصرتهم بعيدًا عن المشاعر "لا يوجد مكان لهنري وبيركامب"..

حارس مرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: روبرتو كارلوس - باولو مالديني - فيرجيل فان دايك - فيليب لام

خط الوسط : باتريك فييرا - زين الدين زيدان - رونالدينيو

هجوم : كريستيانو رونالدو - رونالدو الظاهرة - ليونيل ميسي

بالنظر إلى نجومي المفضلين وطبيعتهم الإبداعية، يمكن التخمين بسهولة طريقتي المفضلة في الكتابة.

من الطبيعي ألا تعجبك جميع آرائي ولكنها ربما تجذب اهتمامك