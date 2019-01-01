جورجينيو: لم أنضم لتشيلسي بسبب ساري

لاعب الوسط الإيطالي يشعر بالحزن بسبب الانطباع الأول مع البلوز

أبدى جورجينيو لاعب وسط تشيلسي، تطلعه للتألق مع البلوز، بغض النظر عن رحيل المدرب ماوريسيو ساري عن الفريق.

ساري قام بتدريب تشيلسي الموسم الماضي، وجلب معه جورجينيو ليطلق عليه البعض الفتى المدلل للمدرب الإيطالي.

رحل ساري عن البلوز مطلع هذا الصيف ليوفنتوس، وتوقع كثيرون أن يلتحق به جورجينيو مرة أخرى.

لاعب الوسط الإيطالي علق على ذلك:"كنت حزيناً عندما اعتقد البعض أنني جئت إلى هنا بسبب ساري فقط".

وأضاف:"وصولي لتشيلسي كان بسبب عملي الجاد والتضحية التي بذلتها، الآن أمامي تحدي خاص لإظهار ما يمكنني فعله لجماهير النادي".

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وتابع:"أريد استغلال فرصتي وتقديم موسم جيد من أجل تشيلسي ولنفسي أيضاً".

يذكر أن جورجينيو شارك أمس في خسارة فريقه لكأس السوبر الأوروبي من ليفربول، حيث أحرز الهدف الثاني من ركلة جزاء، ليفوز الريدز بعدها بركلات الترجيح عقب التعادل الإيجابي بالوقت الأصلي والإضافي 2/2.