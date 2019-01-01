جورجينيو سعيد بإسكات المشككين في تشيلسي

لماذا يشعر جورجينيو بالسعادة مع تشيلسي وما رده على المشككين؟

أعرب نجم الوسط الإيطالي ولاعب نادي تشيلسي جورجينيو عن سعادته بالمردود الجيد الذي يقدمه في الوقت الحالي والمستوى الذي يقدمه الفريق بشكل عام.

وكان جورجينيو قد تألق بشكل لافت خلال الموسم الحالي على الرغم من رحيل ماوريسيو ساري الذي تحدث البعض أنه السبب الوحيد ليلعب في تشيلسي.

وحول ذلك، قال جورجينيو إن وجود الفريق في المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز يرد على كافة المشككين في المجموعة والمدرب فرانك لامبارد.

وأضاف: "في بداية الموسم تعرضنا للكثير من الانتقادات ولم يضع أحد ثقته في الفريق، ولكننا كنا نثق في قدراتنا وعملنا معًا من أجل الرد على كل ذلك"

وتابع: "لم يصرح أحد حول أي شيء، فضلنا العمل في الملعب والرد من خلال النتائج التي نحققها والأداء الذي نقدمه على المستوى المحلي والأوروبي"

وأردف: "لن نتوقف عند ما وصلنا إليه، لدينا طموحات أكبر والموسم ما زال طويلًا من أجل تقديم الأفضل سواء بالنسبة لي أو للفريق ككل"

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يذكر أن تشيلسي قد اعتمد على عدد من اللاعبين الصاعدين من أكاديمية النادي خلال الموسم الحالي، وذلك بعد العقوبة التي حرمته من التعاقدات خلال الميركاتو السابق والقادم.