الدوري الإنجليزي الممتاز

جورجينيو: ساري كان صديقي ليس فقط مدربي

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جورجينيو يتحدث عن العلاقة بينه وبين ماوريسيو ساري

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

تحدث النجم الإيطالي ولاعب وسط تشيلسي جورجينيو عن العلاقة التي كانت تجمع بينه وبين مدربه السابق في البلوز وفي نابولي ماوريسيو ساري.

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وكان ساري قد أمر بالتعاقد مع جورجينيو فور توليه منصب المدير الفني لتشيلسي، قبل أن يرحل إلى يوفنتوس بعد عام واحد ويترك جورجنيو تحت قيادة فرانك لامبارد مع البلوز.

وحول ذلك، قال لاعب الوسط الإيطالي الشاب إن العلاقة بينه وبين مدربه المدخن كانت أكبر من أن تصنف كعلاقة بين لاعب ومدرب، حيث أكد أن ساري كان صديقه قبل كل شيء.

وأضاف: "لقد عملنا سويًا لمدة 4 سنوات في ناديين مختلفين، تعلمت منه الكثير وكنت محظوظًا بالتدرب تحت إمرته، ولكن حان وقت فتح صفحة جديدة في حياتي، أتطلع الآن إلى مستقبلي مع تشيلسي"

وتابع: "لدي عقد لمدة 4 سنوات في تشيلسي، أنا سعيد جدًا في هذه الأجواء وأتمنى أن أستمر هنا إلى ما بعد نهاية هذا العقد، وأن أحقق الألقاب بهذا القميص"

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يذكر أن ماوريسيو ساري كان قد توج مع تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي في الموسم المنصرم، وهو أول لقب له في مسيرته الاحترافية.

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