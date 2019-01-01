جورجينيو يكشف عما يدهشه من جماهير تشيلسي

الدولي الإيطالي سعيد بالصفحة البيضاء الجديدة مع جمهور "ستامفورد بريدج"

أبدى متوسط ميدان تشيلسي جورجينيو تعجبه ودهشته، من التغير المفاجئ في طريقة تعامل جمهور النادي معه، وذلك منذ تولي فرانك لامبارد الدفة الفنية خلفًا لماوريسيو ساري مع بداية هذا الموسم.

وتعرض البرازيلي الأصل / الإيطالي الهوية، لحملة انتقادات قاسية في موسمه الأول، باعتباره لاعب سلبي لاعب تقليدي لا يفعل أي شيء سوى استلام الكرة وتمريرها، قبل أن يتغير هذا الانطباع عنه مع اختلاف توظيفه تحت قيادة المدرب الجديد.

وقال الدولي الإيطالي في حديثه مع صحيفة "ذا صن" البريطانية "إنه لأمر مُدهش لأن الموسم الماضي كان مستحيلاً, حقًا أنا سعيد للغاية لأنهم (جمهور تشيلسي) غيروا رأيهم عني، وقد عملت كثيرًا من أجل ذلك".

وأضاف "لم أعط الوعود. فقط اكتفيت بالعمل والعمل وكنت متأكدًا أن النتائج ستأتي، وأنا سعيد جدًا بذلك، وما يحدث الآن فرصة رائعة لأثبت للجميع أنني لست هنا من أجل مدرب باسمه (ساري) أنا ممتن بما حققناه معًا في الآونة الأخيرة لأنه كان مذهلاً".

👕القميص رقم 7

⚽️3 أهداف في كل مباراة

❌لست جالاكتيكو



هازارد يتحدث عن العديد من الأمور قبل مباراة كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا 🗣️ pic.twitter.com/2kUWDDJXwT — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 30, 2019

وختم عن مدربه السابق في "ستامفورد بريدج" و "سان باولو". "عملنا معًا لمدة أربع سنوات، وكما قلت أنا ممتن حقًا بما تعلمته منه خلال هذه الفترة، لكن الشيء المهم بالنسبة لي في الوقت الراهن، هو أن أثبت للجميع أننا هنا لجودتي وليس لأي شيء آخر، ربما الناس لم تشاهد الأفضل مني الموسم الماضي، والنقد جعلني حزينًا بعد الشيء، لكن الآن أبذل كل ما في وسعي لتغيير هذه الصورة".