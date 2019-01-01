جورجينيو: لست لاعب ساري وأعيش أفضل فتراتي

تألق كبير للبرازيلي الإيطالي

وصف جورجينيو، لاعب تشيلسي، الفترة الحالية بكونها الأفضل في مسيرته، مشيداً بالمدرب الحالي للفريق فرانك لامبارد، وسابقه ماوريتسيو ساري.

ونجح اللاعب ذو الأصول البرازيلية في تحويل الانتقادات له الموسم الماضي لإشادات بعد الأداء المميز الذي يقدمه رفقة البلوز الموسم الجاري.

لامبارد: كلابي السر وراء انتصارات تشيلسي

وقال جورجينيو مع "لاجازيتا": "أعتقد أن تلك أفضل فتراتي، عندما تنتقل من بطولة لأخرى تحتاج لبعض الوقت، ولك لا يوجد صبر في عالم الكرة، ولكن لم أمل وأفقد الأمل".

وأضاف: "أردت إثبات أحقيتي باللعب في تشيلسي والبريميرليج، الدوري الأفضل في العالم، أردت إثبات أنني لست فقط لاعب ساري وأنني يمكن أن أنجح بدونه".

ثلاثي تشيلسي مرشح للمغادرة في يناير

وواصل الإيطالي: "أريد شكر ساري على كل ما تعلمته منه في سنوات نابولي وعام تشيلسي، كان هناك خطر حقيقي أن يتم وصفي بلاعبه فقط، ولكن لامبارد أراد رؤيتي والحكم علي".

واستطرد: "مع لامبارد طورنا علاقة تواصل مباشرة منذ المعسكر التحضيري، وطريقة عمله بسيطة، طريقة عمله تعتمد على الشراسة وتتناسب معي، كنت أخشى من أن يتم حصر تقييمي في لعبة وحيدة".

وتحول لامبارد بحديثه إلى المنتخب الإيطالي: "لا نريد أن نعيش مونديال آخر بالمنزل، اللعب الهجومي العصري خيار مثالي، نبني مجموعة جيدة والهدف تقديم يورو جيدة، وكذلك مونديال جيد في قطر، الغياب عن كأس العالم كان صدمة لنا وللجمهور كبيرة".

وعن العنصرية: "أساند ماريو، العنصرية جهل وعدم تحضر، ولكن يجب النظر للموضوع بشكل أشمل، وليس التركيز فقط على فيرونا، لأن الموضوع يحدث في مدن عدة".

ويلعب تشيلسي أمام كريستال بالاس مساء السبت ضمن الجولة 12 من منافسات البريميرليج.