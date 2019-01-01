فينالدوم: مانشستر يونايتد أخطر مع سولشار من مورينيو

تعرف على تصريحات فينالدوم قبل مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

أكد جورجينو فينالدوم، لاعب ليفربول، أنّ مانشستر يونايتد تحسن كثيرًا مع المدرب أوليه سولشار مقارنة بفترة تواجد جوزيه مورينيو.

ليفربول يحل ضيفًا على مانشستر يونايتد يوم السبت المقبل في لقاء الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وقال الهولندي في تصريحات نقلتها شبكة ESPN الأمريكية: "أعتقد أن مواجهة مانشستر يونايتد لن تكون سهلة، لقد أصبح المنافس أقوى مع المدرب الجديد، فهم يلعبون بصورة أفضل ويحققون النتائج ولديهم ثقة كبيرة".

وتابع: "المباراة على ملعب مانشستر يونايتد وهذا أمر يجعلهم في أفضل أحوالهم، فالعديد من الفرق حينما تأتي إلى "أنفيلد" لا تحقق النتائج ذاتها ونتفقو عليهم".

فينالدوم أشار إلى أن كل منافس يواجه فريقه في ليفربول يلعب على التعادل موضحًا أنّ الأمر سيختلف في لقاء مانشستر يونايتد المقبل.

تمر السنين ويبقى سيميوني خصمًا عنيدًا شرسًا لـ يوفنتوس 👌

المهام فقط اختلفت لكن الاصرار كما هو 💪 pic.twitter.com/Ycu4HBJQQj — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 21, 2019

واختتم: "لا أعتقد أننا سنفتح الملعب لأنّهم جيدون في المرتدات، ورغم صعوبة توقع سيناريو المباراة لكن الأكيد أنّها لن تكون سهلة ويجب خلق العديد من الفرص والتسجيل".

جدير بالذكر أنّ الريدز انتصر في مباراة "أنفيلد" بثلاثية مقابل هدف.