جود سونسوب بيل: ماكينة أهداف تشيلسي الشابة الذي يتمتع بمهارات رونالدو

المهاجم صاحب الـ 17 عامًا تدرب بالفعل مع الفريق الأول لتشيلسي بعد تسجيله 16 هدفًا في 12 مباراة خلال النصف الأول من الموسم.

لا يوجد الكثير من اللاعبين، وهم في سن الـ 16 عامًا تدربوا مع الفريق الأول من فريق "الستة الكبار" في الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا عندما يفعل أحدهم هذا الأمر، لا بد أن يكون صاحب موهبة خاصة جدًا.

وهذا ما حدث مع جود سونسوب بيل في بداية عام 2021، عندما تم استدعاؤه للتدرب مع الفريق الأول، من قبل مدرب الفريق آنذاك فرانك لامبارد، قبل مباراة البلوز في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام موريكامبي.

وتميز لامبارد قبل رحيله عن تشيلسي، بثقته في أبناء الأكاديمية، أمثال ماسون ماونت، وريس جيمس وتامي إبراهام وغيرهم.

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وكان سونسوب بيل هو أصغر لاعب تلقى مكالمة من لامبارد أثناء فترته مع البلوز، ولا بد أن تجربته في التدرب مع بعض أفضل اللاعبين في العالم لن تكون الأخيرة وستستمر.

وكان اللاعب الشاب قد سجل 16 هدفًا في 12 مباراة خاضها مع فرق تحت 18 و23 عامًا، بالرغم من أنه في الكثير من الأوقات كان يلعب ضد مدافعين أكبر منه بعام على الأقل.

وقال سونسوب بيل في تصريحات لقناة Changsuek، على موقع يوتيوب: "نشأت واتخذت كريستيانو رونالدو مثلًا أعلى لي، لدي العديد من قمصانه سواء مع ريال مدريد أو مانشستر يونايتد".

وتابع: "اعتدت مشاهدة مقاطع فيديوهات لمهاراته عندما كنت صغيرًا، وألقي نظرة على أسلوب لعبه، كنت أحاول تكرار مهاراته وما فعله في المباريات".

كل تلك الأمور ساهمت في تشكيل شخصية بيل الحالية، الذي تميز بتسديداته القوية، ومهاراته ومراوغته للمدافعين، عندما بدأ مشواره ورحلته وهو في سن التاسعة، لقد أمضى ثلاث سنوات مع فريق روبينز، قبل أن يتعاقد معه تشيلسي ليظهر المعدن الحقيقي له كمهاجم هداف.

وقال زاك شقيق بيل الأكبر، في تصريحات لموقع جول عن اللاعب الشاب: "لقد بدأ مسيرته كلاعب شاب، ولكن في تشيلسي وعندما كان عمره 14 عامًا، تحول إلى مهاجم".

وأضاف: "لقد رأي الجهاز الفني لتشيلسي أشياء لم يلاحظها الفريق السابق، ولكن الجزء الذي تعلمه أثناء فترته خط وسط ساعده كمهاجم، وأصبح يسجل الأهداف ويصنعها كما يساهم بشكل كبير في تسريع عملية الهجوم".

وتابع: "إنه نموذج مثالي للاعب رقم 9 في الملعب، فهو طويل وسريع، ولكن بالنسبة لي فإن أفضل ما يميزه هو ذكائه داخل وخارج الملعب، لديه عقل رياضي، فهو مثل يلعب بقدمه اليمنى، ولكن عندما كان في المدرسة كان يلعب بالقدم اليسرى، والآن لن يقول أن لديه قدم أضعف من الأخرى".

وهذا ما ظهر جليًا إذ أنه سجل هذا الموسم خمسة اهداف من أهداف بالقدم اليسرى، ولكن بالرغم من نجاحات سونسوب الحالية إلا أنها كانت بعد معاناة بسبب بعد بلدته عن لندن، كان يتكبد رحلات ذهابًا وإيابًا من وإلى التدريبات لمدة أربع ساعات، قبل أن ينتقل للعيش في لندن.

وعن معاناته وتعبه، قال شقيقه الأكبر: " أعلم أن ذلك كان صعبًا عليه، سيكون من الصعب على أي فتى شاب مغادرة منزله، خاصة أن المكان الذي نعيش فيه يختلف تمامًا عن لندن، ولكنه استوعب الأمر وكان يعلم أنه يستحق العناء، كانت تضحية كبيرة منه وأعتقد أنه سعيد بها".

وأردف: "الآن من الجيد أن نراه يتدرب مع الفريق الأول، ويسير في الطريق الصحيح، لقد تأثر كثيرًا بنجوم الفريق أمثال أوليفيه جيرو وماسون ماونت، سنحتفل بظهوره الأول مع الفريق بشكل كبير".

وقد لا يكون هذا الظهور بعيدًا، إن واصل سونسوب بيل العمل، واستمر على نفس الوتيرة التي يسير بها الآن، خاصة أنه مازال هناك الكثير من الوقت ليتطور ويلفت انتباه مدرب الفريق الحالي توماس توخيل ويكون النجم القادم للفريق.