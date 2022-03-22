جود بيلينجهام: مراهق "صغير ونحيل" أصبح الأعجوبة الأفضل

بينما كان جود بيلينجهام ينتظر أن تتحدث إليه وسائل الإعلام البريطانية، في ملعب سيجنال إيدونا بارك في الـ17 من فبراير، بدت خيبة الأمل جلية على وجهه.

فرغم أن لاعب خط الوسط قد سجل هدفًا وصنع آخر في مباراة عودة فريقه للمحافل الأوروبية بعد العطلة الشتوية ، إلا أن الأداء المخيب أدى للهزيمة داخل الديار أمام رينجرز بنتيجة 4-2، ما أدى لبعثرة آمالهم في الفوز بالدوري الأوروبي.

"لا يمكننا السماح بذلك النوع من الفرص" هكذا بدأ بيلينجهام حديثه لقناة بي تي سبورت، قبل أن يضيف "لكن هناك القليل من الأمل لأن هناك مباراة ثانية ولا يوجد شخص واحد في غرفة الملابس تلك سوف يستسلم، لأنني لن أدعهم يفعلون".

سرعان ما انتشر ذلك المقطع ، حيث اندهش المشجعون من الروح القيادية التي أظهرها شاب يبلغ من العمر 18 عامًا داخل غرفة الملابس بأحد أندية النخبة في أوروبا في بلد أجنبي.

ترددت عبارة "قائد منتخب إنجلترا المستقبلي" بين أنصار "الأسود الثلاثة" عبر صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا شك أن العديد من المحترفين الحاليين والسابقين كانوا ليرددون تلك الأفكار أيضًا.

وبينما كان ممكنًا أن يتعرض بيلينجهام للإزعاج بفضل عدم كبح جماح مشاعره المدفوعة برغبته في الفوز، إما من زملائه في الفريق مثلما حدث بعد كلماته عن زميله في الفريق نيكو شولز في مباراة الإياب في آيربوكس، أو مع السلطات التي غرمته 40 ألف يورو في ديسمبر بعد أن شكك في نزاهة الحكم فيليكس زواير نظرًا لصلاته السابقة بالتلاعب بنتائج المباريات، فهي علامة على الثقة التي تمتع بها منذ أيامه كمراهق يافغ في برمنجهام سيتي.

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ماركوس بيلاوا كبير مستشاري دورتموند تحدث لموقع GOAL قائلًا "عندما رأيته مباشرة لأول مرة في مباراة برمنجهام سيتي تحت 23 عامًا ، كان لا يزال ضعيفًا نسبيًا ومتوسط جسديًا في أحسن الأحوال. لذلك لم يبرز بسبب قدراته الجسدية، ولكن لأنه كان القائد وكان يملك حس المسؤولية في الملعب الذي نراه منه معنا الآن".

"بعبارة أخرى، لقد تحمل مسؤولية لا تصدق وكان يتمتع بالجاذبية والشخصية، وكان شجاعًا وحقق معايير معينة للقيادة. كان لديه شعور بكيفية تنظيم المباراة في وسط الملعب، وأيضًا معدل عمل لا يصدق."

تلك هي السمات التي أرست الأسس لبيلينجهام ليصبح أحد مواهب خط الوسط الرائدة في كرة القدم العالمية، والتي ساعدته في الفوز بجائزة NXGN 2022 كأفضل لاعب كرة قدم وُلِد في الأول من يناير عام 2003، أو بعد ذلك التاريخ.

من المرجح أن تكون تلك هي أول جائزة من جوائز عديدة سيفوز بها بيلينجهام، الذي نجح بالفعل في تحطيم عدة أرقام قياسية سواء في ناديه أو على المستوى الدولي، وقد اختير بالفعل أفضل لاعب صاعد لموسم 2020-2021 في البوندسليجا.

الإشادة العالمية التي يحظى بها بيلينجهام حاليًا بعيدة كل البُعد عن سنواته الأولى في ستوربريدج، وهي بلدة صغيرة تبعد 15 ميلًا خارج مركز بيرمينجهام، والمكان الذي اكتشف فيها اللاعب بواسطة نادي بيرمينجهام سيتي كلاعب تحت 18 عامًا، وحيث تواجدت الدوافع التي دفعته للنجاح والتطور.

بيلينجهام وبعد تواجده في أكاديمية بيرمينجهام سيتي كان يبقى بعد انتهاء التدريبات ليُحسن من مهاراته، بجانب طلبه من المدربين أن يُشركوه في عدة مراكز خلال المباريات ليُحسن من قدرته اللعب فيها جميعًا.

اللاعب في عامه الـ14 كان يلعب لفريق تحت 18 عامًا في النادي، وبعد شهر واحد من عيد ميلاده الـ16 لعب مباراته الأولى مع الفريق الأول تحت قيادة المدرب بيب كلوتيت، ليُصبح أصغر لاعب في تاريخ بيرمينجهام، وبعدها بعدة أسابيع أصبح أيضًا أصغر هداف في تاريخ النادي.

مايك دودز، مدير برنامج مرحلة التطوير الاحترافي في بيرمينجهام قال لجول "لقد أثبت نفسه واندمج سريعًا حين بدأ اللعب مع الفريق الأول، والسبب أن اللاعبين يعرفون جيدًا اللاعبين الجيدين، ستحظى بالاحترام في الفريق الأول حال صعدت من الشباب وكنت جيدًا".

تابع "أعتقد أن اللاعبين قالوا لأنفسهم "هذا اللاعب مذهل" حين رأوه يحظى بالفرصة مع الفريق الأول، ولهذا ظهر معه جيدًا جدًا. حين أدركوا أنهم يستطيعون الثقة به نسوا عمره. لقد أصبح لاعبًا آخر".

"حين تمتلك ذلك المزيج من كونك لاعبًا جيدًا وجديرًا بالثقة، يُصبح العُمر عامل عديم التأثير. اللاعبون قادرون على مفاجأتك حين تضعهم في ذلك العمر وسط تلك البيئة".

🎙 "Oh what a moment for Jude Bellingham, in front of the Tilton, 16 years of age."



The time @BellinghamJude became the Club's youngest ever goalscorer is our #MomentOfTheDay. 💪💙 pic.twitter.com/QHihPVmAXy — Birmingham City FC (@BCFC) March 31, 2020

مفاجأة مدربيه ومنافسيه هو بالضبط ما بدأ بيلينجهام يفعله في التشامبيونشيب موسم 2019-2020، إذ لعب 44 مباراة مع الفريق الأول لبيرمينجهام سيتي سجل خلالها 4 أهداف ليُثير عاصفة في الدرجة الثانية من الدوري الإنجليزي.

مدربه كلوتيت قال لموقع "ذا أثليتيك" بعد انتهاء الموسم "برأيي، كان يُكافح ليكون اللاعب الأكثر اكتمالًا في المباراة، وكان يمتلك كل ما يلزم ليفعل هذا. كلاعب، كان يُمكنه معانقة السماء، ليس لديه سقف أبدًا".

كان ذلك شيئًا بدأت الأندية الأوروبية الكبيرة تُدركه أيضًا.

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وفي الواقع الأندية الكبيرة كانت تتابعه بالفعل نظرًا لأدائه مع منتخبات الفئات العمرية في إنجلترا، إذ كان على رادار أندية مثل مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وبرشلونة، وجميعهم أبدوا لبيرمينجهام اهتمامًا بضمه قبل حتى أن يبدأ بيلينجهام اللعب مع الفريق الأول.

آرسنال ومانشستر يونايتد انضموا لذلك السباق خلال الموسم، لكن دورتموند كان الفائز بذلك السباق، لقد دفعوا 25 مليون يورو (23 مليون جنيه إسترليني/ 29 مليون دولار أمريكي) للاعب كانوا يراقبونه لمدة 3 سنوات.

قال بيلاوا:"لقد لفت انتباهنا باعتباره لاعبًا دوليًا في منتخب إنجلترا تحت 15 سنة في نهاية عام 2017، ثم تابعناه مرة أخرى مع اللاعبين الدوليين الآخرين بعد ثلاثة أشهر".

وأضاف:"الانطباع الذي تركه هناك كان جيدًا، ورأيناه يتحسن، ومنذ ذلك الحين أخذت الأمور مجراها، كنا من بين الأوائل الذين حصلوا عليه، وأردنا الحصول عليه في عيد ميلاده السادس عشر، عندما كان لا يزال ذلك اللاعب الصغير النحيف، آمنا به في ذلك الوقت وليس فقط عندما لعب في البطولة".

وتابع:"لقد بنينا علاقة ثقة جيدة مع عائللته وإدارته ومعه شخصيًا، وقدمنا له خطة واضحة وملفًا عن نقاط قوته وضعفه وأين وكيف نراه مناسبًا ولماذا نحتاجه في فريقنا".

وأوضح:"قلنا له سيكون لديك الكثير من المنافسة من حيث جودة اللاعبين، لكن ميزتك هي أننا لا نملك لاعب بصفاتك في الفريق لذلك ستلعب بالتأكيد".

وعن طريقة استخدامه:"في برمنجهام تم الاعتماد عليه على الجانب الأيمن وكلاعب 9 ونصف، لكن أخبرناه أنه ليس جناحًا، ولا لاعب رقم 6 مركزه معنا هو رقم 8 بالنسبة لنا وهذا هو دوره. وفي النهاية، كانت هناك منافسة هائلة لأجل الحصول على خدماته".

وواصل حديثه:"كلمة هائلة جيدة لوصف رد الفعل على رحيل بيلينجهام، لأسباب ليس أقلها قرار برمنجهام بحجب القميص رقم 22 سنة لمراهق قضى موسمًا واحدًا فقط مع الفريق الأول قبل الرحيل".

انتشرت الانتقادات والنكات الساخرة على اللاعب وفريق طفولته، لكن برمنجهام كان يدرك أنه أعظم المواهب التي أنتجها النادي على الإطلاق، وربما سيكون إن لم يكن بالفعل أفضل لاعب ارتدى قميصهم الأزرق منذ سنوات طويلة.

GOAL

لم يهدر بيلينجهام الكثير من الوقت في إسكات المشككين، حيث سجل في أول ظهور له مع دورتموند، ليصبح أصغر هداف للنادي في أول مباراة من بين 45 مواجهة في جميع المسابقات خلال موسمه الأول بالدوري الألماني.

وقال بيلاوا:"كنا على يقين من أنه سيحصل على الوقت الكافي في عامه الأول، لكنني أعترف أننا لم نكن نعرف مدى الثقة التي سيتعامل بها مع وضعه".

وواصل "لقد مر بوقت صعب أثناء جائحة كورونا، والموسم الشاق حتى نهاية يوليو والضغط النفسي من معركة الهبوط مع برمنجهام، لم يكن لديه سوى سبعة أيام راحة عندما كان فتى صغيرًا، ثم وصل إلى هنا بدون عطلة وبعض الضغوط من قيمة انتقاله".

واستمر في مدحه اللاعب مضيفًا:"كان من الممكن أن تكون هناك مشاكل في بداية الموسم، لكنه فاجأنا وأردنا منه المزيد من فترات الراحة لكنه رفضها، فهو لاعب واضح جدًا ويتمتع بشخصية قوية، لذلك تطوره لم يكن مفاجأة لنا، لكني في البداية اعتقدت أنه سيلعب بشكل كامل في النصف الثاني من الموسم فقط".

Jude Bellingham has dropped the coldest album cover of 2021 🥶#UCL pic.twitter.com/eiEMU3oOEl — GOAL (@goal) April 14, 2021

جاءت عشر من تلك المباريات في دوري أبطال أوروبا، حيث برهن مستواه أمام مانشستر سيتي في ربع نهائي البطولة للجمهور الإنجليزي على الإمكانيات الفنية العالية التي يتمتع بها اللاعب.

"لا أصدق ذلك ، ربما يكون كاذبًا!" هكذا علّق بيب جوارديولا عندما سُئل عن أداء بيلينجهام ضد فريقه.

وتابع: "إنه جيد جدًا للاعب بعمر 17 عامًا ، إنه رائع"

"كانت هناك مرة واحدة لم يحصل فيها على الكرة من قلوب الدفاع ، فإذا به يصرخ ويطلب أن تصل الكرة إليه. أن تفعل ذلك بعمر 17 عامًا فهذا يعني الكثير."

أصبح بيلينجهام أصغر لاعب يشارك على الإطلاق في مباراة خروج المغلوب في نهائيات اليورو حينما شارك مع منتخب إنجلترا في نسخة 2020.

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من الواضح أنه لم يعد "اللاعب الصغير النحيل" الذي اكتشفه بيلاوا لأول مرة قبل أربع سنوات ، فقد أصبح الآن رجلاً مهيبًا بدنيًا ، وفي 2021-22 ، ارتقى إلى مستوً جديدٍ نتيجة لذلك.

لقد نجح بالفعل في تجاوز أفضل موسم تهديفي له على الإطلاق ، كما تجاوزت الأهداف التي صنعها حاجز الـ10 أهداف في كل المسابقات وذلك قبل انتهاء الموسم بشهرين.

لقد سجل أحد أهداف البوندسليجا هذا الموسم ضد أرمينيا بيليفيلد في أكتوبر ، وشكّل ثنائية مع إرلينج هالاند، وهي التي يحلم عدد من الأندية الكبرى من جميع أنحاء القارة بتكرارها في ملاعبهم خلال السنوات القادمة.

The Bundesliga Goal of the Month...presented by Jude Bellingham 🤩pic.twitter.com/TsKGXuNNRJ — Borussia Dortmund (@BlackYellow) November 10, 2021

أين بالضبط سيلعب بيلينجهام في المستقبل؟ هذايبقى مطروحاً للنقاش.

يرتبط ليفربول بالتعاقد معه، حيث يتماشى أسلوبه الشامل مع ما يطلبه يورجن كلوب من لاعبيه ؛ كما كان تشيلسي مهتمًا بضمه في صيف 2021 ؛ ويحب مانشستر يونايتد أن يسلك بيلينجهام نفس المسار الذي اتبعه جادون سانشو ويغادر ملعب إدونا بارك لينضم إلى أولد ترافورد.

وصف أسطورة الشياطين الحمر ريو فرديناند المراهق بأنه "الفائز بجائزة الكرة الذهبية في المستقبل" ، ومن المؤكد أن هناك فرقًا في القارة بحاجة ماسة إلى لاعب بموهبة بيلينجهام. ومع ذلك ، من غير المرجح أن يتمكنوا من التنافس مالياً مع أفضل وأقوى الفرق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبغض النظر عن وجهته المقبلة، يتمتع بيلينجهام بالقدرة والثقة بالنفس على حد سواء للاستمرار في المستوى الذي يقدمه في السنوات الثلاث الماضية، ولن يتخلى عن الوصول إلى القمة.

تقارير سابقة من رونان ميرفي.



