جودين يعود إلى التدريبات قبل ديربي مدريد

أتليتيكو مدريد يستعيد دييجو جودين قبل مواجهته المرتقبة أمام ريال مدريد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

عاد المدافع الدولي الأرجنتيني دييجو جودين إلى تدريبات فريقه أتليتيكو مدريد استعدادًا للمواجهة المرتقبة مطلع الأسبوع القادم أمام ريال مدريد.

ويستضيف أتليتيكو مدريد جاره ريال مدريد السبت المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الإسباني.

واستعاد أتليتيكو مدريد أحد أبرز نجومه مطلع الأسبوع الحالي، حين عاد كوكي إلى التدريبات بعد إصابة بسيطة غيبته عنها ليومين.

إذا تقابل القطبان بتشكيلتيهما التاريخيتين.. فإن الغلبة ستكون لـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟ 🤔 pic.twitter.com/D30G27YL1T

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ فبراير ٢٠١٩

وتواصلت الأخبار الإيجابية لأتليتيكو مدريد قبل أقل من 96 ساعة من الديربي العاصمي المنتظر، بعد استعادة خدمات مدافعه دييجو جودين.

ويحتل أتليتيكو مدريد المركز الثاني على سلم ترتيب الليجا برصيد 44 نقطة، وخلفه ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 42 نقطة.

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يذكر أن دييجو جودين قد اتفق رسميًا مع إنتر ميلان الإيطالي على الانضمام إلى صفوف النيراتزوري بداية من الموسم المقبل.