جودين: كونتي يشبه سيميوني ورفضت يوفنتوس ومانشستر

جودين يبدأ رحلته مع إنتر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف دييجو جودين، نجم إنتر الجديد، عن رفضه عدداً من العروض من أندية القمة قبل الرحيل عن أتلتيكو مدريد.

وانضم جودين لمعسكر إنتر الآسيوي في الأيام الماضية بعد إعلان انتقاله رسمياً مجاناً من الفريق الإسباني.

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وقال جودين مع "لاجازيتا": "اخترت إنتر لأنهم كانوا من أوائل من أظهروا اهتما وتقدموا بعرض، كذلك المشروع الطموح".

وأكمل: "نريد الاقتراب من يوفنتوس وتقليص المسافة، لا يكفي فقط المواجهات المباشرة معهم، نريد منافستهم".

وواصل الأوروجوياني: "نعم، يوفنتوس قدم لي عرضاً الموسم الماضي، كذلك قطبي مانشستر، ولكن وقتها كنت مرتبطاً بعقد مع أتلتيكو".

وعن مدربه الجديد كونتي: "يذكرني كثيراً بسيميوني، يعيشان كرة القدم بنفس الحماسة، كونتي يهتم بأدق التفاصيل وشخص صريح، وهذا شيء مهم".

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وحول مواجهة كريستيانو رونالدو من جديد: "لا يمكن تركه لثانية، يجب مراقبته طوال المباراة، رونالدو لم يحترم جماهيرنا، سيميوني احتفل مع جمهوره ولكن أشعل التوتر".

وختم: "هناك فرق بين اللعب الجميل والجيد، أفضل الجيد والانتصار، هدفي لعب نهائي الأبطال من جديد".

ويلعب إنتر ودياء مساء السبت أمام باريس سان جيرمان في ماكاو.