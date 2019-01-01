جودين عن التحكيم: الفيديو موجود لتحليل اللقطات

قائد أتلتيكو مدريد يصف الديربي بالمباراة الغريبة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى دييجو جودين قائد أتلتيكو مدريد اعتقاده بغرابة القرارات التحكيمية التي شهدها ديربي العاصمة ضد ريال مدريد.

وقال جودين عقب المباراة:"لقد كانت مباراة غريبة، في البداية كان لدينا فرص من المرتدات، تلقينا هدفاً من ركلة جزاء وآخر من كرة ثابتة، حاولنا ولكن نتيجة 3-1 والطرد كانوا أموراً صعبة".

وأضاف:"يفترض أن اللعب يتم تحليله بواسطة تقنية الفيديو والحكم، لا يوجد شيء ليقال".

أما عن فرص المنافسة على لقب الليجا فأوضح الأوروجوياني:"إذا فاز برشلونة (على بلباو) سيذهب بعيداً، لذلك علينا التركيز على مباراتنا المقبلة، هناك الكثير من المباريات والجانب الآخر للمنافسة ليس في يدنا".

وكانت المباراة قد شهدت جدلاً واسعاً على خلفية شكوك باحتساب ركلة جزاء لريال مدريد بواسطة فينيسيوس من خارج المنطقة، بالإضافة لعدم احتساب أخرى لصالح ألفارو موراتا.