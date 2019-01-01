جودين: من الصعب منافسة يوفنتوس وهدفنا الفوز على برشلونة

تعرف على تصريحات جودين حول منافسة يوفنتوس ومواجهة برشلونة

أكد دييجو جودين، قلب دفاع إنتر ، أنّ منافسة فريق يوفنتوس على الفوز ب الدوري الإيطالي لن يكون سهلًا مشيرًا إلى قدرة الفريق على التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

إنتر يحتل المركز الثالث في مجموعته بالأبطال بواقع 4 نقاط كما يتأخر بنقطة واحدة عن يوفنتوس في السيري آ.

وقال جودين في تصريحات لصحيفة "ميدياست" الإيطالية: "يوفنتوس فاز بالدوري خلال السنوات الماضية دون معاناة تذكر وهذا أمر يُظهر تفوق البيانكونيري الواضح. نحن ننافس في الوقت الحالي ولكن لا يجب أن ننسى أنّ هناك الكثير من الأمور المفقودة ويجب علينا خوض كل مباراة وكأنها نهائي".

وتابع: "يوفنتوس لديه عدد متنوع من اللاعبين لخوض كل المباريات ولكن علينا أن ننافسهم بقوة الفريق وتقديم المستوى الأفضل".

وبالانتقال للحديث عن دوري أبطال أوروبا، واصل الأورجوائي: "الأمر يبدو صعبًا في التشامبيونزليج لأنّ لدينا مباراتين أمام منافسين من أصعب ما يكون ولكننا نعتمد على أنفسنا ولو انتصرنا نستطيع التأهل. علينا الأول أن نرى ما سيحدث في براج أمام فريق فاجيء الجميع وفي حال تجاوزناه سوف نقاتل في سان سيرو ضد برشلونة ".

مدافع أتلتيكو مدريد قارن بين اللعب بثلاثي دفاعي ورباعي في الخلف مشيرًا إلى أنّه اعتاد على الطريقة الأخيرة مع الروخي بلانكوس ومنتخب بلاده ولكن في أسلوب أنطونيو كونتي هناك الكثير من المساحات مما يعني ضرورة تحلي اللاعبين بالشراسة.

واختتم: "منذ أن جئت إلى إنتر وأحاول التأقلم على أسلوب المدرب والتطور والأهم هو أنّ الفريق يقدم أفضل ما لديه ويستطيع تحقيق إنجاز كبير سواء في الدوري الإيطالي أو دوري أبطال أوروبا. الأمر يعتمد علينا".

جدير بالذكر أنّ إنتر لم ينتصر سوى على بوروسيا دورتموند في إيطاليا وخسر من برشلونة ودورتموند في ألمانيا كما تعادل ضد سلافيا.