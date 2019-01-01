جودين: برشلونة لا يتهاون وأتفهم مشكلة جريزمان

دييجو جودين نجم دفاع أتلتيكو مدريد السابق وإنتر الحالي يؤكد على صعوبة مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

أكد النجم الأوروجوياني دييجو جودين مدافع أتلتيكو مدريد السابق وإنتر الحالي على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة في دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة .

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الخاص بالمباراة، وأكد خلالها على ثقته أن برشلونة لن يتهاون في المباراة لمجرد حسمهم الصعود للدور المقبل.

وقال جودين عن الثنائي سواريز ومارتينيز: "سواريز هو واحد من أفضل مهاجمي العالم لكن لاوتارو أيضًا انفجر مؤخرًا ونضج كثيرًا وأصبح أقوى على المستوى البدني، ولو انتقل لأحد الفرق الكبرى سيكون ذلك بسبب ما يقدمه في الملعب، لكنه اليوم في إنتر وهو واحد من أفضل الأندية في العالم ولديه القدرات للتطور أكثر، فلنأمل أن يستمر في مساعدتنا على تسجيل الأهداف".

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وأضاف: "أتفهم تمامًا الذي تعرض له جريزمان من جماهير أتلتيكو مدريد، من الطبيعي ألا يحبوه بنفس الطريقة لكنهم دومًا سيتذكروا ما قدمه للفريق بعاطفة كبيرة".

وأكمل عن صعود برشلونة: "لا أظن أنهم سيلعبون بجودة أقل بسبب تأهلهم كل ما أعرفه أنهم دومًا ما يلعبون من أجل تحقيق الفوز في كل مناسبة".

وأنهى بالحديث عن أفضل ذكرى له ضد برشلونة: "أعتقد أنها عندما حققنا لقب الدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد في ملعب كامب نو عام ٢٠١٤".

جدير بالذكر أن فوز إنتر بالمباراة يصعد به بشكل مباشر للدور التالي من دوري أبطال أوروبا بغض النظر عن نتيجة بوروسيا دورتموند بسبب المواجهات المباشرة التي يتفوق فيها الفريق الإيطالي.