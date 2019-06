جودين: اليابان لعبت أفضل في الشوط الأول ونبحث عن الفوز ضد تشيلي

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد دييجو جودين، قائد أوروجواي، أنّ اليابان لعبت شوطًا أول أفضل ورغم تحسن مستوى السيليستي في الشوط الثاني لكن لم ينتصر مطالبًا بالفوز على تشيلي.

أوروجواي تعادل مع اليابان بالجولة الثانية من لقاءات المجموعة الثالثة في كوبا أمريكا.

وقال جودين في تصريحات عقب المباراة: "اليابان لعبت بصورة أفضل في الشوط الأول وكانوا الأخطر على مرمانا وحاولنا العودة في اللقاء وكنا الأفضل في بعض الفترات".

وتابع: "رغم أننا تأهلنا حسابيًا ولكن علينا الفوز على تشيلي وتصحيح الأخطاء لأجل صدارة المجموعة وتقديم المستويات الأفضل".

واختتم: "سوف نراجع المباراة مرة أخرى ونرى الأخطاء التي وقعنا فيها تجنبًا لارتكباها في اللقاءات الأخرى".

جدير بالذكر أنّ منتخب أوروجواي انتصر برباعية نظيفة على إكوادور في الجولة الأولى.

