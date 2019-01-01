بعد جودين - إنتر يتحرك لضم نجم بايرن ميونخ

صفقة أخرى مجانية في الطريق للنيراتزوري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر دخل في مفاوضات للتعاقد مع النجم الهولندي آريين روبن، لاعب بايرن ميونخ، مجاناً الصيف المقبل.

وينتهي عقد روبن مع البافاري بحلول نهاية الموسم ولم يعرض بايرن ميونخ على الجناح الهولندي حتى الآن تمديد تعاقده.

وقالت "لاجازيتا" إن وكلاء روبن عرضوا على إنتر ضم اللاعب في الانتقالات الصيفية مجاناً بعد رحيله عن ميونخ. اختيارات المحررين حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

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وأشارت الصحيفة أن المسؤولين في إنتر وضعوا الفكرة في الاعتبار، في سيناريو مشابه لانتقال لويس فيجو للنيراتزوري في 2005.

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وذكرت الصحيفة أن استراتيجية إنتر هي أن روبن قادر أن يفيد الفريق في اللقاءات الهامة بالموسم والاعتماد على خبرته.

وكانت تقارير قد أشارت لاتفاق بين إنتر ودييجو جودين، قائد أتلتيكو مدريد، للانتقال للنيراتزوري مجاناً الصيف المقبل.

ويحتل إنتر حالياً المرتبة الثالثة بالدوري الإيطالي وانتقل للعب بالدوري الأوروبي بعد وداع دوري الأبطال من مرحلة المجموعات.