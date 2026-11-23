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استعاد النجم الغاني جودوين أترام، ذكرياته مع نادي الشباب، مبينًا أن "الليث" كان ضمن الأندية التنافسية الأربعة، مع الاتحاد والأهلي والهلال، في الوقت الذي لم يكن فيه النصر على المستوى الجيد مقارنة بالآخرين.

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في تجربة وصفها بأنها الأفضل له في مسيرته الكروية، خاض أترام، أربعة مواسم في صفوف الشباب، بين 2003 و2007، وتوج بلقب الدوري السعودي بنسختي 2004 و2006، كما حقد لقب الهدّاف "مرتين"، قبل أن يتم إعارته إلى الحزم، فيما تنقل بين عدة أندية، ما بين الشعب الإماراتي، وسموحة المصري، والشحانية القطري، قبل أن يختم مسيرته في صفوف جريت أولمبيكس الغاني قبل الاعتزال.

عرض النصر

وتحدث أترام، عبر برنامج "المنتصف"، عن ذكرياته أمام النصر، مؤكدًا أنه دائمًا ما كان يسجل أهدافًا في مرمى "فارس نجد"، وكان شغفًا كبيرًا له، علمًا بأن المهاجم الغاني، الذي يعمل حاليًا كمدرب مساعد لمنتخب بلاده الأول، واجه العالمي في 10 مباريات بالدوري، مع هجر والحزم والشباب، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة (موزعة على 5 لقاءات).

ونوّه نجم الشباب الأسبق، بأن تلقى عرضًا من نادي النصر، ولكن الأهلي والاتحاد، إلا أنه كان من الصعب أن يترك "شيخ الأندية"، حيث كان يجد فيه العائلة، كما أن رئيس "الليث" خالد البلطان، رفض كل عروض الرحيل، فيما انتهى المطاف به بالإعارة لنادي الحزم.

سداسية الشباب

وتطرق صاحب الـ46 عامًا، للحديث عن ذكرى مباراته مع الشباب أمام النصر، التي شهدت فوز الليوث بنتيجة (6-1)، في فبراير 2004، ضمن الدوري الممتاز، ووقتها لعب دور البطولة، بإحراز هدفين وصناعة تمريرتين حاسمتين.

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وعن تلك المباراة، قال أترام "كانت مباراة لا تُنسى، ومن أهم المباريات التي لعبتها مع الشباب، وحققنا رقمًا قياسيًا، وهذا اللقاء لا يزال عالقًا في ذكرى التاريخ السعودي، أتذكر وقتها، أننا ذهبنا بعد المباراة، وكان هناك حادث على الطريق، إلا أننا كنا نمزح، وكان يجب أن نشعر بهذه السعادة وننسى الحادثة، لقد كان المدرب زي ماريو رائعًا، سواءً بأدائه وتكتيكاته، والجميع بدوره كانوا رائعين.

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بصمة ضد الكبار

ويملك جودوين أترام مسيرة تهديفية رائعة مع الشباب، حيث حقق لقب هداف الدوري السعودي الممتاز في نسختي 2003-04 (بـ15 هدفًا) و2006-07 (بـ13 هدفًا)، فيما نجح في ترك بصمته بـ7 أهداف ضد النصر، وثلاثة أمام الهلال، وهدفين في شباك الأهلي، وكذلك خمس أهداف في مرمى الاتحاد.

وخلال مسيرته كلاعب، حقق أترام العديد من الألقاب، حيث فاز بلقب الدوري الدنماركي مع سيلكيبورج، وكذلك كأس الدوري مع نادي الملعب التونسي، فيما حصد الميدالية الفضية مع منتخب غانا، في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، في عام 1997.

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ورغم أرقامه التهديفية، إلا أن مسيرته الدولية، مع منتخب غانا الأول، أسفرت عن هدف وحيد، سجله في مرمى كاب فيردي، في تصفيات كأس العالم 2006، كما لعب مباراة وحيدة في كأس أمم إفريقيا.