جوتزه يرد على أنباء اقترابه من ناد لندني

تكفل الفتى المعجزة ماريو جوتزه، بالرد على الشائعات والتقارير التي تتحدث عن اقترابه من مغادرة بوروسيا دورتموند، تمهيدًا لانتقاله لأحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وزعمت بعض الصحف والمواقع البريطانية، أن الألماني البالغ من العمر 27 عامًا، تلقى عرضًا للانتقال إلى صفوف نادي آرسنال، وقد وافق عليه، لكنه ينتظر الضوء الأخضر من قبل إدارة أسود الفيستيفاليا.

واستندت هذه الشائعات على غموض مستقبله في "سيجنال ايدونا بارك"، كونه لم يستفيق من سباته العميق إلا مع نهاية الموسم المنقضي، حيث استعاد جزء من المستوى الذي كان عليه قبل معاناته مع المرض ولعنة الإصابات، على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وكان الجميع في ألمانيا يتنبأ بمستقبل مزدهر لجوتزه، بعد بدايته الواعدة، التي جعلته لاعبًا لا غنى عنه في تشكيلة المدرب يواكيم لوف، وأيضًا كانت سببًا في انضمامه إلى بايرن ميونخ، إلا أنه منذ هدفه الشهير في نهائي كأس العالم 2014 ضد المنتخب الأرجنتيني، وهو يكافح ويُعاني الأمرين للتغلب إما على مرضه في البطن أو سلسلة الإصابات المتلاحقة.

وردًا على هذه الأنباء، قال صاحب الشأن لـ" DAZN" و "Goal" . "دائمًا أسمع هذه الشائعات، وتأتي كل عام. لكل لاعب قدره والنادي فقط هو من يتخذ القرار المناسب"، وهذا قبل 12 شهرًا من انتهاء عقده مع البورسيا، وحتى الآن لم يتم مناقشة عقده الجديد.

ميندي صار مدريديستا 👌



جوهرة جديدة في مدريد؟🤔💎pic.twitter.com/GkhmcmDXtS — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 12, 2019

فقط تحدث كل من المدير التنفيذي يواكيم واتزكي والمدير الرياضي مايكل زورك بلغة "التسويف"، وحدث ذلك في أواخر فصل الشتاء، كليهما أعطى تلميحات إلى أن مستقبل اللاعب سيتوقف على ما سيقدمه فيما تبقى من الموسم، ومنذ ذلك الحين أغلق الملف ولم يُناقش حتى الآن، وهو ما يعطي فرصة لوسائل الإعلام، لإثارة الجدل حول مستقبل اللاعب.