جوتزه: ممتن لجوارديولا وكلوب والاستبعاد من المونديال جعلني ناضجًا

ماريو جوتزه نجم بايرن ميونخ السابق وبروسيا دورتموند الحالي يؤكد على امتنانه لكل من بيب جوارديولا ويورجن كلوب.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب ماريو جوتزه نجم فريق بايرن ميونخ السابق وبروسيا دورتموند عن امتنانه الكبير لكل من بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر يونايتد ويورجن كلوب مدرب ليفربول.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ضمن حوار خاص لصالح جول.كوم وأكد خلالها أنه تفهم استبعاده عن المنتخب في كأس العالم الأخيرة.

وقال جوتزه: "أعلم أن قرار إبعادي عن كأس العالم كان صعبًا على لوف ليتخذه، لقد كنت لاعبًا في المنتخب منذ كان عمري ١٨ عامًا واحتفلت مع الفريق بالكثير من النجاحات خلال ٦٣ مباراة".

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وأضاف: "البطولات المجمعة دومًا ما تكون مميزة للغاية، فكرة أنني لم يتم استدعائي في آخر ١٢ شهر تعد تجربة هامة بالنسبة لي، لقد جعلني ذلك أنضج على مستوى ما".

وأكمل عن علاقته بمدربيه وقال: "أنا ممتن للغاية ليورجن كلوب ولبروسيا دورتموند على الثقة التي منحوها لي في البداية، وعندما انضممت لبايرن ميونخ كنت ممتن لبيب جوارديولا على الفرصة العظيمة للعب كرة القدم في ذلك المستوى".

جدير بالذكر أن جوتزه كان قد قدم مستويات طيبة للغاية رفقة بروسيا دورتموند في الفترة الأخيرة وكان قريبًا من التتويج بالدوري الألماني الموسم الماضي معهم.