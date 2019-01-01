جوتا يعادل إنجاز كريستيانو رونالدو في البريميرليج

دييجو جوتا نجم برتغالي جديد يسطع في سماء الدوري الإنجليزي

فيسبوك تويتر محمد عماد

أحرز اللاعب البرتغالي دييجو جوتا هاتريك في فوز فريقه وولفرهامبتون على ليستر سيتي برباعية مقابل ثلاثة أهداف في الأسبوع الثالث والعشرين من البريميرليج.

ويعتبر جوتا هو ثاني لاعب برتغالي يحرز هاتريك في البريميرليج بعد نجم مانشستر يونايتد السابق كريستيانو رونالدو.

ميسي ليس أفضلهم وصلاح ورونالدو ليسا من بينهم، أفضل 10 هدافين بمعدل الأهداف

كما أصبح جوتا البالغ من العمر 22 عامًا، هو أول لاعب يحرز هاتريك لفريق وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، منذ عام 1977 عندما أحرز جون ريتشاردز هاتريك في شباك ليستر سيتي أيضًا.

يذكر أن جوتا الذي سبق له اللعب لصالح أتلتيكو مدريد وبورتو، يلعب في صفوف وولفرهامبتون منذ عام 2017، وشارك معهم في أكثر من 60 مباراة في مختلف المسابقات حتى الآن وتخطى حاجز العشرين هدفًا.

يشار إلى أن وولفرهامبتون يحتل حاليًا المركز الثامن في جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 32 نقطة.