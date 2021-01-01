جوتا عن صلاح وماني وفيرمينو : العالم كله كان يتحدث عنهم .. والقرار يعود لكلوب!

النجم البرتغالي يدرك صعوبة المنافسة في ليفربول

كشف ديوجو جوتا لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، أن العالم كله كان يتحدث عن الثلاثي محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو وساديو ماني خلال فترة انتقاله للريدز.

الجناح البرتغالي انضم إلى صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من وولفرهامبتون، في صفقة وصلت قيمتها 44.70 مليون يورو.

جوتا تأقلم سريعًا على الأجواء في أنفيلد، وأصبح من العناصر المؤثرة بفريق المدرب يورجن كلوب، رغم عدم ظهوره كلاعب أساسي.

ومن جانبه قال صاحب الـ24 سنة لشبكة "بي تي سبورت":"العالم كله كان يتحدث عن صلاح وماني وفيرمينو قبل انتقالي إلى ليفربول، بسبب الإنجازات التي حققها هذا الثلاثي على المستوى الهجومي وبشكل عام مع الفريق".

وأضاف:"الأمر يعود للمدرب في النهاية، هو من يقرر من يلعب والأسلوب الذي يستخدمه، على سبيل المثال المباراة الماضية لعبنا جميعًا بفريق واحد بعدما قام بتغيير الخطة".

وتابع البرتغالي:"المدرب هو من يقرر الفريق الذي يدخل كل مباراة، ونحن كأفراد يجب علينا تقديم أقصى ما عندنا على أرض الملعب".

وأما عن أسلوب لعبه:"لا أحب فعل الكثير من الأشياء داخل منطقة الجزاء، إلا لو كان ذلك من أجل تسجيل الأهداف، ولكن عمومًا أفضل المساهمة في صناعة الفرص وسحب المدافعين إلى الخارج".

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يذكر أن جوتا نجح في تسجيل 12 هدفًا مع ليفربول بكل البطولات هذا الموسم حتى الآن، ونجح في تقديم تمريرة حاسمة واحدة في 22 مباراة لعبها بقميص الريدز.