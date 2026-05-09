جوائز إنديفيزا للكرة النسائية السعودية مقدمة من مجموعة روشن.. قائمة المرشحات لجائزة هدف الموسم

تقام النسخة الأولى من جوائز إنديفيزا السعودية لكرة القدم النسائية، المقدمة من مجموعة روشن، المطور العقاري الرائد متعدد الأصول في السعودية، وإحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

وستكون جميع الجوائز، مقدمة من مجموعة روشن، بالشراكة مع منصة إنديفيزا.

ولا تقتصر جوائز كرة القدم النسائية في السعودية، على الحفل الرسمي فقط، إذ ستُدعَم بسلسلة من المواد الإعلامية عبر شبكة العلامات الإعلامية التابعة لشركة فوتبولكو باللغة العربية، والتي تشمل "جول" و"كووورة" و"إنديفيزا، وتصل هذه المنصات مجتمعة إلى أكثر من 170 مليون مشجع ناطق بالعربية شهرياً، من بينهم أكثر من 20 مليون مشجع في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر تنظيم حفل توزيع الجوائز، يوم 13 مايو، عقب نهاية موسم الدوري السعودي الممتاز للسيدات 2025-2026.

ما فئات جوائز إنديفيزا السعودية لكرة القدم النسائية المقدمة من مجموعة روشن داخل الملعب؟

أفضل لاعبة في العام

أفضل لاعبة شابة في العام

أفضل لاعبة دولية في العام

أفضل لاعبة في المنتخب الوطني في العام

هدف العام

فريق العام (أفضل لاعبة في كل مركز)

اختيار قائمة أولية مكونة من 7 لاعبات لكل جائزة، باستثناء جائزة هدف العام.

ما هي آلية التصويت في جوائز إنديفيزا السعودية لكرة القدم النسائية المقدمة من مجموعة روشن داخل الملعب؟

يتم اختيار هذه القوائم، من طرف لجنة مختصة تضم صحفيي موقع إنديفيزا، ولجنة تقنية من أطر مختلفة.

وفيما يتعلق بنظام التصويت، تتمثل المرحلة الأولى، في الإعلان عن القوائم الأولية يوم 20 أبريل/نيسان، ثم فتح باب التصويت للجمهور، مع غلق التصويت يوم 30 من نفس الشهر.

وستبدأ المرحلة الثانية، بالإعلان عن القوائم المصغرة يوم 1 مايو/آيار، وكل قائمة ستضم 3 أسماء.

ثم سيتم فتح تصويت جديد لمدة 10 أيام، وغلقه في العاشر من مايو/آيار.

قائمة المرشحات لجائزة هدف الموسم في جوائز إنديفيزا السعودية لكرة القدم النسائية المقدمة من مجموعة روشن داخل الملعب؟





أعلنت إنديفيزا عن المرشحات لجائزة هدف الموسم في كرة القدم السعودية وجاءت كالآتي:

سارة الحمد سجّلت الظهير الأيمن لفريق النصر هذا الهدف في الجولة الثانية من الدوري الممتاز للسيدات أمام القادسية، وإبتسام جرايدي سجّلت مهاجمة الأهلي هدفها في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز للسيدات ضد العلا.

كما شملت القائمة لانا فراس سجّلت مدافعة شعلة الشرقية هذا الهدف في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز للسيدات أمام الاتحاد، وسلمى كابيتانوفيتش سجّلت لاعبة وسط ميدان العلا هذا الهدف في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز للسيدات أمام القادسية.

وأخيرا مانون هيل سجّلت حارسة مرمى نيوم هذا الهدف في الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز للسيدات أمام شعلة الشرقية.

المرشحات لجائزة هدف الموسم في جوائز إنديفيزا السعودية المقدمة من مجموعة روشن

اللاعبة الجنسية الفريق سارة الحمد سعودية النصر إبتسام جرايدي مغربية الأهلي لانا فراس أردنية شعلة الشرقية سلمى كابيتانوفيتش بوسنية العلا مانون هيل فرنسية نيوم

متى موعد الإعلان عن الفائزات بجائزة هدف الموسم في جوائز إنديفيزا السعودية لكرة القدم النسائية المقدمة من مجموعة روشن داخل الملعب؟





يتم الإعلان عن الفائزات يوم 13 مايو المقبل، خلال حفل رسمي في الرياض.