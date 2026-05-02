جوائز إنديفيزا للكرة النسائية السعودية مقدمة من مجموعة روشن .. قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة في العام

تقام النسخة الأولى من جوائز إنديفيزا السعودية لكرة القدم النسائية، المقدمة من مجموعة روشن، المطور العقاري الرائد متعدد الأصول في السعودية، وإحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

وستكون جميع الجوائز، مقدمة من مجموعة روشن، بالشراكة مع منصة إنديفيزا.

ولا تقتصر جوائز كرة القدم النسائية في السعودية، على الحفل الرسمي فقط، إذ ستُدعَم بسلسلة من المواد الإعلامية عبر شبكة العلامات الإعلامية التابعة لشركة فوتبولكو باللغة العربية، والتي تشمل "جول" و"كووورة" و"إنديفيزا، وتصل هذه المنصات مجتمعة إلى أكثر من 170 مليون مشجع ناطق بالعربية شهرياً، من بينهم أكثر من 20 مليون مشجع في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر تنظيم حفل توزيع الجوائز، يوم 13 مايو، عقب نهاية موسم الدوري السعودي الممتاز للسيدات 2025-2026.

ما فئات جوائز إنديفيزا للكرة النسائية السعودية مقدمة من مجموعة روشن داخل الملعب؟

أفضل لاعبة في العام

أفضل لاعبة شابة في العام

أفضل لاعبة دولية في العام

أفضل لاعبة في المنتخب الوطني في العام

هدف العام

فريق العام (أفضل لاعبة في كل مركز)

اختيار قائمة أولية مكونة من 7 لاعبات لكل جائزة، باستثناء جائزة هدف العام.

ما هي آلية التصويت في جوائز إنديفيزا السعودية لكرة القدم النسائية مقدمة من مجموعة روشن داخل الملعب؟

يتم اختيار هذه القوائم، من طرف لجنة مختصة تضم صحفيي موقع إنديفيزا، ولجنة تقنية من أطر مختلفة.

وفيما يتعلق بنظام التصويت، تتمثل المرحلة الأولى، في الإعلان عن القوائم الأولية يوم 20 أبريل/نيسان، ثم فتح باب التصويت للجمهور، مع غلق التصويت يوم 30 من نفس الشهر.

وستبدأ المرحلة الثانية، بالإعلان عن القوائم المصغرة يوم 1 مايو/آيار، وكل قائمة ستضم 3 أسماء.

ثم سيتم فتح تصويت جديد لمدة 10 أيام، وغلقه في العاشر من مايو/آيار.

قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة في العام في جوائز إنديفيزا السعودية لكرة القدم النسائية مقدمة من مجموعة روشن داخل الملعب؟





أعلنت إنديفيزا عن المرشحات لجائزة أفضل لاعبة في العام في كرة القدم السعودية وجاءت كالآتي:

المرشحة الأولى هي الفرنسية ليا لو جاريك لاعبة الوسط في فريق القادسية وتعتبر من أكثر اللاعبات صناعة للأهداف عبر تمريراتها الحاسمة، كما جاءت البرازيلية ماريا إدواردو في القائمة، إذ أنّ قائدة فريق النصر تجيد اللعب في أكثر من مركز بالدفاع والوسط والهجوم.

ولا ننسى الكونغولية نعومي كاباكابا لاعبة الجناح في فريق الأهلي وتعتبر من هدافات الفريق بالدوري السعودي الممتاز للسيدات، بجانب البرازيلية أدريانا سيلفا مهاجمة فريق القادسية والتي تجيد اللعب أيضاً في مركز الجناح

ومن السعودية، تتواجد سارة الحمد في القائمة، إذ أنّ لاعبة الظهير الأيمن في فريق النصر تعتبر من العناصر الهامة في صناعة الأهداف لزميلاتها المهاجمات ، كذلك الفرنسية خيرة حمراوي " لاعبة الوسط في فريق الهلال والتي تجيد الربط بين الدفاع والوسط وصناعة الأهداف بتمريراتها الحاسمة

وأخيرًا التنزانية كلارا لوفانجا" مهاجمة فريق النصر وتعتبر هدافة الفريق في الدوري السعودي الممتاز للسيدات.

المرشحات لجائزة أفضل لاعبة في العام في جوائز إنديفيزا السعودية مقدمة من مجموعة روشن

اللاعبة الجنسية الفريق ليا لو غاريك فرنسية القادسية ماريا إدواردو برازيلية النصر نعومي كاباكابا كونغولية الأهلي أدريانا سيلفا برازيلية القادسية سارة الحمد سعودية النصر خيرة حمراوي فرنسية الهلال كلارا لوفانجا تنزانية النصر

متى موعد الإعلان عن الفائزات بجائزة أفضل لاعبة في العام في جوائز إنديفيزا السعودية لكرة القدم النسائية مقدمة من مجموعة روشن داخل الملعب؟





يتم الإعلان عن الفائزات يوم 13 مايو المقبل، خلال حفل رسمي في الرياض.