جوائز إنديفيزا للكرة النسائية السعودية مقدمة من مجموعة روشن.. لانا عبد الرزاق تتوج بجائزة أفضل لاعبة في المنتخب الوطني في العام

أعلنت نتائج حفل جوائز إنديفيزا للكرة النسائية السعودية المقدمة من مجموعة روشن، المطور العقاري الرائد متعدد الأصول في السعودية، وإحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عن فوز لانا عبد الرزاق لاعبة فريق الاتحاد بجائزة أفضل لاعبة في المنتخب الوطني في العام.

وجاء تتويج لانا عبد الرزاق بعد تألقها اللافت مع المنتخب السعودي للسيدات حيث برزت كأهم صانعات الأهداف بفضل رؤيتها المتميزة في وسط الملعب وقدرتها العالية على تنفيذ الكرات الثابتة بدقة مكنت زميلاتها من هز الشباك في مناسبات عدة.

ترتيب مراكز الصدارة في الجائزة

شهدت المنافسة على جائزة أفضل لاعبة في المنتخب الوطني صراعاً محتدماً بين ثلاث لاعبات قدمن مستويات فنية رفيعة طوال الموسم.

وحلت صبا توفيق لاعبة فريق الاتحاد في المركز الثاني وهي التي تميزت بأدوارها المزدوجة في وسط الملعب والهجوم مع المنتخب السعودي.

بينما جاءت رغد مخيزن قلب دفاع فريق القادسية في المركز الثالث بعدما أثبتت جدارتها في قيادة الخط الخلفي وقدرتها على اللعب في مركز المحور الدفاعي مما جعلها من الركائز الأساسية في تشكيلة المنتخب.

حفل بهيج في مدينة الرياض

أقيمت مراسم توزيع الجوائز في مقر مجموعة روشن بالعاصمة الرياض في احتفالية ضخمة شهدت حضور نخبة من الوسط الرياضي.

وتهدف هذه النسخة الأولى من الجوائز بالتعاون مع منصة إنديفيزا إلى الاحتفاء بالمواهب الوطنية وتعزيز مسيرة تطور كرة القدم النسائية في المملكة.

ويتابع هذا الحدث الملايين عبر شبكة العلامات الإعلامية التابعة لشركة فوتبولكو التي تضم منصات جول وكووورة وإنديفيزا وتصل إلى أكثر من 170 مليون مشجع في المنطقة العربية.



