جوائز إنديفيزا للكرة النسائية السعودية مقدمة من مجموعة روشن.. أدريانا سيلفا تتوج بجائزة أفضل لاعبة في العام

حصدت البرازيلية أدريانا سيلفا مهاجمة فريق القادسية جائزة أفضل لاعبة في العام في حفل جوائز إنديفيزا للكرة النسائية السعودية المقدمة من مجموعة روشن، المطور العقاري الرائد متعدد الأصول في السعودية، وإحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

وجاء فوز النجمة البرازيلية بعد موسم استثنائيًّا قدمت خلاله مستويات فنية رفيعة في الدوري السعودي الممتاز للسيدات لموسم 2025-2026.

وتعد أدريانا سيلفا من أبرز العناصر التي ساهمت في إثراء المنافسة بفضل قدراتها التهديفية العالية ومهاراتها الفنية التي جعلتها في طليعة المرشحات للجائزة منذ الإعلان عن القوائم الأولية.

ترتيب مراكز الصدارة في الجائزة

شهدت المنافسة على جائزة أفضل لاعبة في العام صراعًا قويًّا بين ثلاث لاعبات تألقن في الملاعب السعودية طوال الموسم.

وجاءت ماريا إدواردو قائدة فريق النصر في المركز الثاني خلف المتوجة باللقب بينما حلت الفرنسية خيرة حمراوي لاعبة وسط فريق الهلال في المركز الثالث.

وتم اختيار الفائزة بناءً على معايير فنية دقيقة وضعتها لجنة مختصة من صحفيي إنديفيزا بالإضافة إلى نتائج تصويت الجمهور الذي شارك بكثافة لاختيار الأفضل.

احتفالية كبرى في قلب الرياض

أقيمت مراسم توزيع الجوائز في مقر مجموعة روشن بمدينة الرياض وسط حضور رياضي وإعلامي كبير.

وتهدف هذه الجوائز التي تقام بالتعاون مع منصة إنديفيزا إلى تسليط الضوء على التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم النسائية في المملكة العربية السعودية.

وتحظى هذه الفعالية باهتمام واسع عبر شبكة العلامات الإعلامية التابعة لشركة فوتبولكو والتي تضم مواقع جول وكووورة وإنديفيزا وتصل لأكثر من 170 مليون مشجع في المنطقة العربية.



