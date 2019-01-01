جواو فيليكس: جئت إلى إسبانيا لأكون أنا لا لاتباع رونالدو

جواو فيليكس يرفض أن يكون خليفة كريستيانو رونالدو بعد انضمامه إلى أتليتيكو مدريد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال النجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس والمنضم حديثًا إلى أتليتيكو مدريد إنه لم يأتِ إلى إسبانيا من أجل أن يسير على خطى كريستيانو رونالدو.

وكان أتليتيكو مدريد قد تعاقد رسميًا مع جواو فيليكس بعد دفع قيمة الشرط الجزائي الخاص بعقده مع بنفيكا البرتغالي والذي وصل إلى 126 مليون يورو.

وبعد انضمامه إلى أتليتيكو تجاوز فيليكس قيمة انتقال كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد وإلى يوفنتوس ليصبح أغلى لاعب برتغالي على الإطلاق.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 8, 2019

وحول ذلك، قال فيليكس إنه لم يأتِ ليسير على خطى كريستيانو رونالدو، الذي اعتبره اللاعب الأفضل على الإطلاق في نفس الوقت.

وأضاف: "جئت هنا من أجل أن أثبت نفسي وأصنع حكايتي الخاصة بي، كريستيانو هو الأفضل بالطبع ولكنني أريد أن أكون أنا"

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يذكر أن فيليكس سيحل محل أنطوان جريزمان الذي أعلن رحيله عن صفوف الروخيبلانكوس بنهاية الموسم المنصرم، كما سيرتدي الرقم 7 بدلًا منه.