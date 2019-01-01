جواز سفر نيمار يفسد انتقاله لبرشلونة

كيف تؤثر جنسية نيمار على انضمامه لبرشلونة؟

يواجه نادي برشلونة أزمة جديدة في إنجاح مسألة انضمام نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، إلى صفوف الفريق في الصيف المقبل.

التقارير الصحفية تؤكد رغبة برشلونة في عودة نيمار بعد سنتين قضاها مع سان جيرمان.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ نيمار لا يمتلك جواز سفر أوروبي كما أنّ برشلونة لا يحق لها امتلاك أكثر من 3 لاعبين بجواز سفر أجنبي.

النادي الكتالوني لديه مالكوم وآرتور ميلو وأتورو فيدال من خارج الاتحاد الأوروبي وعليه فإن انضمام صاحب الـ 27 عامًا قد يؤدي إلى رحيل واحد من الثلاثي.

مواعيد مباريات برشلونة في الدور الأول من الدوري الإسباني 🔴🔵 pic.twitter.com/80N55wFzwA — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 4, 2019

ويعد مالكوم الأقرب للخروج بسبب قلة دقائق اللعب التي حصل عليها الموسم الماضي تحت قيادة إيرنستو فالفيردي.

وكان نيمار قد قدّم على طلب الحصول على الجنسية الإسبانية حينما انضم للنادي الكتالوني في 2013 وكان من المفترض الحصول عليها في سبتمبر 2017، إلا أنّ رحيله لباريس سان جيرمان أفسد الأمر.

جدير بالذكر أنّ جوردي ميستيري، نائب رئيس برشلونة، قدّم استقالته من الإدارة بسبب رفضه عودة نيمار مما يرجع اقتراب اللاعب من كامب نو.