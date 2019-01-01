جوارديولا يوضح موقف أجويرو ورأيه في منافسة ليستر سيتي

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يكشف موقف أجويرو من العودة للمباريات.

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على صعوبة عودة الأرجنتيني سيرجيو أجويرو للمباريات في وقت قريب.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني حامل لقب الدوري الإنجليزي، وأكد خلالها على صعوبة مواجهة بيرنلي غدًا في الجولة الـ ١٥ من البريميرليج.

وقال جوارديولا: "المباراة ضد بيرنلي صعبة بكل تأكيد فخط الهجوم الخاص بهم يملك سرعات كبيرة للغاية ولديهم دقة واضحة في العرضيات والتسديدات، ويتميزون بالحصول على معظم الكرات الثانية لذلك علينا الاستعداد جيدًا".

وأضاف عن المنافسة في الدوري الإنجليزي: "مثل تلك الأمور معتادة هنا وليستر سيتي يقدم مباريات رائعة وفي الموسم الماضي عندما واجهت رودجرز علمت أنه غير الكثير من الأمور معهم".

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وأكمل: "من الرائع أن فريقي لا يزال يقتال ولديهم ثقة في قدرتنا على الفوز، لكن علينا أن نبدأ في التفكير فيما ينقصنا حتى نحقق الفوز بالمباريات، فضد نيوكاسل سددنا ٢٦ كرة وهم سجلوا هدفان، علينا أن نصنع المزيد ونستقبل أقل".

وأردف عن موقف أجويرو من المشاركة: "تحدثت معه من قبل وهو غير جاهز ولن يتواجد في مباراة الديربي أيضًا، دعونا نعود لذلك الأمر لاحقًا بعد تلك المواجهة".

وأنهى تصريحاته بالرد على عدة أسئلة سريعة: "لماذا لا يلعب ستونز وأوتامندي معًا؟ لأنني أحب وجود فيرناندينيو في ذلك المركز"، "هل تفضل تواجده في ذلك المركز؟ في الوقت الحالي نعم هذا هو مركزه"، "هل أنت سعيد بمستواه؟ هل شاهدت أنت المباريات؟"، "لكنه لعب في وسط الملعب طوال مسيرته؟ نعم لكنني أفضل جوندوان ورودري في هذا المركز"، "هل تشعر بالرضا عن خط دفاعك؟ لقد تلقينا هدفين من تسديدتين وبكل تأكيد سنتحسن".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٢٩ نقطة خلف ليفربول المتصدر بـ ١١ نقطة.