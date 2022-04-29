جوارديولا يوجه رسالة لصلاح بعد حصده لجائزة لاعب العام
وجه بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، رسالة إلى ليفربول ومحمد صلاح، بعد فوز النجم المصري بجائزة لاعب العام في إنجلترا.
أعلنت رابطة الكُتاب الإنجليزية، اليوم، الجمعة، عن فوز صلاح بالجائزة بسبب مستوياته خلال موسم 2021/2022 بكل المستويات.
ويحصد بذلك المهاجم المصري الجائزة للمرة الثانية في تاريخه، متفوقًا على صانع ألعاب مانشستر سيتي كيفين دي بروينه صاحب المركز الثاني.
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ومن جانبه أجاب جوارديولا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي للقاء ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي، عن رأيه في خسارة لاعبه أمام صلاح.
وقال المدرب الإسباني:"ألف مبروك لصلاح، ولا أشعر بالإحباط لعدم فوز دي بروينه، لم أكن ضمن المرشحين لمنافسته وقد تم الإعلان عن الفائز لذلك يجب تهنئته".
وأضاف:"يورجن كلوب قال إن ليفربول لديهم أفضل حارس مرمى أساسي وأفضل حارس بديل في العالم، وأفضل لاعب وسط وقلب دفاع ومهاجم لذلك من الطبيعي فوزهم بكل الجوائز الفردية".
يذكر أن مانشستر سيتي يحتل صدارة الدوري الإنجليزي بـ80 نقطة بعد 33 جولة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.
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