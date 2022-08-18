جوارديولا ينهي الجدل بشأن برناردو: سيكون معنا.. لا مع برشلونة!

صدمة لجماهير النادي الكتالوني من أفضل مدربيه عبر التاريخ

وسط وضعية متوترة تحيط بالبرتغالي برناردو سيلفا ومستقبله برفقة مانشستر سيتي، أتت تصريحات مطمئنة بعض الشيء من مدرب الفريق بيب جوارديولا.

رغم التقارير القوية التي تربط سيلفا بالانتقال إلى برشلونة، تحدث جوارديولا لراديو كتالونيا بشكل قد يصدم جماهير النادي الكتالوني.

أين يلعب برناردو الأربعاء المقبل؟

وقال جوارديولا في تصريحاته: "يوم الأربعاء المقبل سيلعب معنا بالتأكيد.. وما أستطيع أن أؤكده أيضًا هو أنه سيكون معنا.. في السيتي!".

جوارديولا يشير بذلك إلى صعوبة إجراء صفقة انتقال في الأيام المقبلة تتعلق ببرناردو سيلفا إلى برشلونة، لأن إشارته ليوم الأربعاء تعني معرفته بشكل أكيد أن برناردو لن يكون لاعبًا لبرشلونة قبل هذا التاريخ.

ذلك أن برشلونة يستضيف مانشستر سيتي على ملعب كامب نو يوم الأربعاء 24 أغسطس في مباراة خيرية تذهب أرباحها لعلاج مرضى التصلب الضموري وفي مقدمتهم خوان كارلوس أونزوي المدرب المساعد للويس إنريكي في برشلونة سابقًا.

خيار أول!

بتصريحاته تلك، وضح جوارديولا إلى أي المعسكرين ينتمي برناردو سيلفا، على الأقل حتى يوم الأربعاء المقبل!.

ويبرز سيلفا كخيار أول لبرشلونة في مركز خط الوسط حال رحيل الهولندي فرينكي دي يونج عن صفوف الفريق رغبة من إدارة جوان لابورتا في الاستفادة من قيمة بيعه والتي يرجح أن تصل إلى 80 مليون يورو.

ويعد كل من مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين أبرز المهتمين بضم لاعب الوسط الهولندي، البالغ من العمر 25 عامًا.