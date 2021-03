جوارديولا يُنافس توخيل على مدرب شهر فبراير في الدوري الإنجليزي، ولينجارد يتصدر قائمة اللاعبين!

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن قائمة المدربين وكذلك اللاعبين المرشحين لجائزة شهر فبراير لعام 2021.

البداية من اللاعبين، حيث أتى على رأس قائمتهم جيسي لينجارد، المُعار إلى وست هام من مانشستر يونايتد، والذي قدّم مردودًا استثنائيًا منذ ارتدائه لقميص الهامرز.

كما تواجد برونو فيرنانديش في القائمة جنبًا إلى جنب مع نجم مانشستر سيتي المتألق إلكاي جوندوان وزميله الظهير الأيمن جواو كانسيلو.

⚪️ Joachim Andersen

🦊 Harvey Barnes

🔵 Joao Cancelo

🔴 Bruno Fernandes

🔥 Ilkay Gundogan

⚒️ Jesse Lingard

🐺 Ruben Neves

🇧🇷 Raphinha



Who gets your vote for February's @EASPORTSFIFA Player of the Month?



➡️ https://t.co/8W5E1TDy45#PLAwards pic.twitter.com/X6kGvNED82