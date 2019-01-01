جوارديولا يلمح أن سوق انتقالات مانشستر سيتي لم ينتهي

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يلمح لإمكانية قيام الفريق بالمزيد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

ألمح بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن فريقه قد يقوم ببعض الصفقات الإضافية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيب وأكد خلالها أن كل الاحتمالات متاحة بالنسبة لهم في الميركاتو الحالي.

وقال جوارديولا: "لن نقوم بالكثير من الصفقات، أنا سعيد بالفريق الذي أملكه في الوقت الحالي، ربما ندخل لسوق الانتقالات لكن هذا أمر صعب على ما أعتقد".

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وأضاف: "الفريق جيد بالفعل بما فيه الكفاية، ربما لا نقوم بأي صفقات، ربما نتمم شيئًا ما وننهي صفقة، ومن الممكن أن نقوم بصفقة ونصف، لا أحد يعلم".

وأكمل: "لو صدقنا في أنفسنا سنستطيع أن نخوض الموسم دون قلب دفاع جديد، لكن ربما نأتي بأحدهم قبل انطلاق الموسم".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد فقد قائده البلجيكي فينيسنت كومباني بنهاية الموسم الماضي حيث انضم لصفوف أندرلخت كلاعب وإداري.