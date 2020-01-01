جوارديولا يكشف حواره مع زيدان بعد التغلب عليه في دوري أبطال أوروبا

معجب به من زمن..

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن الحوار الذي دار بينه وبين زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، بعد مباراة الفريقين في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان سيتي قد انتصر ذهابًا وإيابًا على ريال مدريد بهدفين لهدف بإجمالي المباراتين 4-2، ليتأهل بذلك للدور ربع النهائي ويلتقي مع ليون في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وأظهرت الكاميرات زيدان وهو يقف أمام جوارديولا بعد انتهاء مباراة الإياب ويخوضان حديثًا، ليكشف جوارديولا عن محتوى هذه المحادثة.

المزيد من الفرق

المدرب الإسباني في تصريحات للصحافة قال "تحدثنا عن عائلاتنا وتمنيت له كل التوفيق".

كما أضاف "عندما كنت لاعبًا، كان زيدان قدوتي، لعبت ضده مع منتخب إسبانيا، لقد كان خصمًا جعلني أعاني كثيرًا".

وأتم "لقد كان أحد أفضل اللاعبين على الإطلاق، وباعتباره شخصًا، فهو أيضًا قدوة عظيمة ويمثل مهنتنا بشكل ممتاز".

ومن المعروف أن زيدان أحد أكبر المعجبين بجوارديولا كمدرب لدرجة أنه خاض معه فترة معايشة أثناء عمل الفيلسوف الإسباني في بايرن ميونخ للتعلم منه.

يذكر أن جوارديولا هو المدرب الأول في العالم الذي يتمكن من إخراج زيدان من الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال بعد مشاركة زيزو في 3 نسخ حققها.