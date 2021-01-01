جوارديولا يكشف تطورات عودة دي بروينه من الإصابة

يتدرب ولكن بمفرده

أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن صانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروينه، يتعافي بشكل جيد من الإصابة تمهيدًا لعودته إلى الملاعب.

دي بروينه تعرض لإصابة قوية في أوتار الركبة في 20 يناير الماضي، خلال مواجهة سيتي مع أستون فيلا بالدوري الإنجليزي.

اللاعب لم يظهر مع الفريق حتى الآن، ليخرج جوارديولا للحديث عن آخر تطورات موقفه، قبل مواجهة سوانزي سيتي الليلة في دور الـ16 لكأس إنجلترا.

وقال المدرب الإسباني:"إنه يتحسن بصورة ملحوظة ويتدرب بالفعل، ليس مع الفريق ولكن بمفرده، هو بحالة جيدة الآن".

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ما هي إصابة دي بروينه؟

الإصابة كانت بسبب ضربة تعرض لها اللاعب في مواجهة فيلا، حيث يعاني من مشكلة في أوتار الركبة حرمت سيتي من خدماته.

وكان جوارديولا قد أكد أنه لا يعلم حتى الآن موعد عودة اللاعب، وسط توقعات حول وصول فترة غيابه إلى 6 أسابيع.

وأوضح مدرب سيتي:"إنها ضربة قوية لنا ولكن علينا التكيف مع الوضع الحالي، الجميع يمر بأوقات صعبة هذا الموسم وليس نحن فقط".

ما هي المباريات التي سيغيب عنها؟

السيناريو الأفضل حتى الآن هو غياب اللاعب لحوالي 4 أسابيع، ليعود أمام آرسنال في مواجهة الفريقين على ملعب الإمارات يوم 21 فبراير الجاري.

وهو ما يعني أنه لن يلعب أمام كل من توتنهام وإيفرتون بالدوري الإنجليزي، بالإضافة لمباراة الليلة ضد سوانزي سيتي بالكأس.

كيف تعامل سيتي مع غيابه؟

غياب دي بروينه لم يؤثر كثيرًا على سيتي من حيث النتائج، حيث فاز الفريق في آخر 5 مباريات له بالدوري الإنجليزي، ليحتل صدارة المسابقة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه.