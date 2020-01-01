جوارديولا يقترح حلولًا لتقليل إصابات اللاعبين في الدوري الإنجليزي

تعرف على تصريحات بيب جوارديولا قبل مواجهة فولهام

طلب بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، التكاتف لرفض العنصرية كما طلب من الاتحاد الإنجليزي تقليل عدد المباريات وتغيير نظام البطولات المحلية.

مانشستر سيتي يواجه فولهام مساء الأحد المقبل في الجولة الرابعة من كأس الاتحاد.

وبدأ بيب مؤتمره الصحفي بالهجوم على العنصرية قائلًا: "روميلو لوكاكو، لاعب إنتر، قال إن للاعبين دور كبير في محاربة العنصرية، ولكني أرى أنّها مسؤولية الجميع في المدرسة والمنزل وكل مكان، وأي مجموعة مثل فرق كرة القدم عليها محاربة هذا الأمر".

وتابع: "ليفربول يستطيع تحطيم رقم مانشستر سيتي القياسي، والأرقام القياسية موجودة لتُحطم، حينما حققنا هذا الرقم كان الجميع لا يتوقع ذلك وأرى أنّه من الصعب هزيمة ليفربول لأنّه أصبح يجد الطرق المختلفة للفوز".

المدرب الكتالوني أكد عودة إيميريك لابورت وجاهزيته للمباريات المقبلة موضحًا أنّ هذا الأمر لن يحل جميع مشاكل الفريق مطالبًا الجميع ببذل كل الجهود الممكنة للفوز في المباريات المقبلة.

وحول أزمة إهدار ركلات الجزاء، علّق: "لقد حددت المسؤول عن تسديد هذه الكرات. لا لم أتحدث مع إيدرسون بهذا الشأن ولكن إن أراد أن يسددها فلا مانع لدي".

ونفى جوارديولا إمكانية إعارة إيريك جارسيا خلال سوق انتقالات يناير إلا نّه فتح الباب لمغادرة هاروود بيليس مؤكدًا أنّه لا يدري إن كان تلقى عرضًا أما لا لكنه لا يمانع إعارته لكسب الثقة والتطور.

وانتقد مرة أخرى ضغط المباريات بقوله: "كل الأطباء يقولون إن اللاعبين بحاجة إلى 4 أيام لاستعادة 80% من لياقتهم، وبالتالي اللعب مرة كل يومين كما حدث خلال فترة الأعياد لن يكون مفيدًا على الإطلاق".

واسترسل: "منتخب انجلترا سوف يعاني بسبب إصابة هاري كين وماركوس راشفورد وأجد أنّ الحل لذلك هو تقليل عدد المباريات، بالأمس تعرض ماني للإصابة وقبله فاردي وأغلب الإصابات عضلية ولدينا لابورت عانى من الأمر ذاته".

وأوضح "لا أملي على الاتحاد الإنجليزي ما يفعله وأتفهم أنّه لا يمكن إلغاء بطولة كأس كاراباو أو كأس الاتحاد لأنها جزء من تقاليد هذا البلد، ولكن هناك حلول أفضل مثل إلغاء فكرة إعادة المباريات أو تقليل عدد الفرق المتنافسة سواء في الكؤوس أو البريميرليج".

واختتم: "أنا لا أملك إجابة على هذا السؤال وكل ما أستطيع فعله طرح الأسئلة لأن هذ ليست وظيفتي. كل ما أفعله هو إعداد الفريق يومًا وراء يوم للفوز بهذه المباريات".

جدير بالذكر أنّ مانشستر سيتي هو الفريق الإنجليزي الوحيد الذي حقق جميع البطولات المحلية في موسم واحد.