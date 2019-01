جوارديولا يفشل في اجتياز مورينيو بسبب نيوكاسل

رحل عن البريميرليج في ديسمبر الماضي مقالاً من تدريب مانشستر يونايتد، ولكن لا يزال شبح جوزيه مورينيو يخيم على المسابقة.

جاء ذلك بعد تعرض مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا لخسارة صاعقة على يد نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد.

الخسارة عقدت موقف المنافسة من جديد، حيث بات ليفربول قادراً على زيادة الفارق إلى 7 نقاط من جديد حال فوزه في مباراة الغد ضد ليستر سيتي.

1 - Only Jose Mourinho (237 points) picked up more points in his first 100 Premier League games as a manager than the Pep Guardiola (234). Special. pic.twitter.com/Y8w7jLepmW