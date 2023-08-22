المدرب الإسباني نادرًا ما يغيب عن مباريات فرقه..

من المقرر الآن أن يغيب مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا عن المباراتين المقبلتين للفريق ضد كل من شيفيلد يونايتد وفولهام، وأن يتولى مساعده خوانما ليو مهام تدريب الفريق الأول في غيابه.

المدرب البالغ من العمر 52 عامًا يعاني من مشكلة في الظهر لفترة طويلة، وسافر إلى برشلونة بعد فوز السيتي الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز على نيوكاسل لإجراء "جراحة طارئة".

وقد أصدر مانشستر سيتي بيانًا رسميًا يؤكد الأخبار اليوم الثلاثاء، وجاء فيه: "خضع بيب جوارديولا اليوم لعملية جراحية روتينية لعلاج مشكلة في الظهر، مدرب مانشستر سيتي يعاني من آلام شديدة في الظهر مؤخرًا".

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وأضاف بيان السيتي: "في غيابه، سيشرف مساعد المدير الفني خوانما ليلو على تدريب الفريق الأول في الملعب وسيتولى مهامه على خط التماس حتى عودة بيب، ومن المتوقع أن يعود بعد فترة التوقف الدولية المقبلة، الجميع في مانشستر سيتي يتمنى لبيب الشفاء العاجل".

وقد أجرت الطبيبة ميريا إيلوكا جراحة جوارديولا بنجاح وسيتعافى بيب الآن ويعيد تأهيله في برشلونة.