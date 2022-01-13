جوارديولا يعلن الحرب على ريال مدريد بسبب هالاند

كشفت تقارير صحفية عن رغبة بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، من إدارة فريقه حسم صفقة إرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند خلال الصيف المقبل.

وارتبط المهاجم النرويجي بالرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تأكد وجود شرط جزائي في عقده تصل قيمته إلى 75 مليون يورو، وستعمل الأندية على التعاقد معه إن لم يجدد دورتموند عقده معه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية فإن جوارديولا، طلب من إدارة فريقه بذل المزيد من الجهد للتعاقد مع هالاند في الصيف المقبل، خاصة في ظل رغبة اللاعب في الانضمام إلى ريال مدريد.

ويريد مانشستر سيتي التعاقد مع مهاجم صريح، لقيادة هجوم الفريق، بعد رحيل سيرخيو أجويرو إلى برشلونة في الصيف الماضي، ورحيل فيران توريس خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ومن جانبها تهدف إدارة ريال مدريد، إلى التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 21 عامًا، بجانب التعاقد مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر لتجديد الدماء في هجوم الفريق.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن ريال مدريد سيجد صعوبة في التعاقد مع هالاند، بسبب راتبه المرتفع خاصة إن انضم مبابي إلى صفوف الميرينجي.

وسيتعين على إدارة ريال مدريد التخلص من إيدين هازارد لاعب الفريق، وبعض اللاعبين أصحاب الرواتب المرتفعة، إن أرادت التعاقد مع هالاند ومبابي معًا، ولكن اللاعب البلجيكي يتمسك بالاستمرار داخل قلعة سانتياجو برنابيو والاستمرار لنهاية عقده.

جدير بالذكر أن هالاند، في الموسم الحالي مع بوروسيا دورتموند قد خاض 17 مباراة بكافة المسابقات، تمكن خلالهم من تسجيل 19 هدفًا وصنع 6 آخرين.