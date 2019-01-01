جوارديولا يصر: ريال مدريد ليس الأفضل وعليهم أن يكونوا سعداء

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يوضح تصريحاته المثيرة للجدل حول أفضلية برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونخ على ريال مدريد في السنوات الأخيرة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أنه لم يكن يقصد ما تم تناوله حول تصريحه الأخير عن نادي ريال مدريد وكونه ليس ضمن الأفضل في القارة الأوروبية مؤخرًا.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه المقبلة ضد تشيلسي في الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي وأكد خلالها أن التصريح خرج من سياقه.

وقال بيب: "سأكون لطيفًا في ردي من أجل جماهير ريال مدريد التي غضبت مني والذين يقولون أن فريقهم هو الأفضل في كل أوروبا بالوقت الحالي".

مُحدث | تفاصيل اختفاء طائرة سالا من البداية للنهاية

وأضاف: "أعتقد أنهم فعلًا الأفضل في أوروبا وبفارق كبير عن أقرب منافسيهم في العقد الأخير من الزمن، لأنهم فازوا بثلاث بطولات متتالية".

وأكمل: "لكن ريال مدريد ليس أفضل فريق في آخر 10 سنوات عندما نحسب عدد بطولات الدوري والكأس التي حققها بالنسبة لآخرون، ولأن يوفنتوس وبرشلونة وبايرن ميونخ حققوا ست أو سبع بطولات دوري وريال مدريد حقق بطولتين فقط".

واختتم تصريحاته: "أنا متأكد أن سولاري يفهم في الوقت الحالي بعد ذلك الشرح قصدي الحقيقي، ومتأكد أن جماهير ريال مدريد سعيدة بي الآن".