جوارديولا يشيد بأداء الثنائي ساني وفودين

للاعبون في الهجوم بأعمار 21 و22 عامًا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى المدير الفني الإسباني، بيب جوارديولا، سعادته بتحقيق الفوز وتصدر مانشستر سيتي المجموعة الخامسة، على حساب هوفنهايم الألماني.

وحقق بطل الدوري الإنجليزي الفوز على نظيره الألماني، بهدفين مقابل هدف، لينضم لقائمة المتأهلين لدور الـ16 من المسابقة.

وتحدث جوارديولا عن مباراة اليوم: "نحن ضمن أفضل 16 فريق، وسنذهب لنرى ما ستسفر عنه القرعة، وسنصل في الوقت المناسب، لقد بدأنا اليوم بشكل أفقي لأن هوفنهايم كان يلعب من أجل المساحات وهم بدنيًا أقوى، لقد بدأنا اللعب وكانت النتيجة رائعة".

وعن لاعبه ليروي ساني: "لقد كان يلعب بقوة، هدفه الأول كان رائعًا، وفي الهدف الثاني كان محظوظًا لأن الاستلام لم يكن جيدًا، لكنه أنهاها".

الأندية التي قد تواجه مانشستر سيتي في دور الـ16 👇



- أتليتكو مدريد

- روما

- أياكس

- شالكه#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/i1jrBm2geO — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 12, 2018

وعن الهجمة المرتدة التي لم ينجح الفريق في استغلالها: "فريقنا مازال شابًا، اللاعبون في الهجوم بأعمار 21 و22 عامًا، علينا أن نكون أكثر هدوءًا، لكن أنا راضٍ عن الأمر".

وأشاد بلاعبه الشاب، فيل فودين: "لقد كان رائعًا، لا يوجد لدي شك في جودته، أنه ينافس ديفيد سيلفا وجوندوان، ودي بروينه، يستطيع القيام بكل شيء، فهو مقاتل ويسجل الأهداف وهو بعمر الـ18، ليس لدي شك في أنه يستطيع اللعب في أعلى مستوى".

ومن المنتظر أن يلتقي السيتيزين، مع أندية أتلتيكو مدريد، روما، أياكس، شالكة، بانتظار قرعة دور الـ16، الأثنين المقبل.