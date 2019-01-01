جوارديولا يرصد ١٠٠ مليون يورو لضم ثلاث صفقات بيناير

تقارير صحفية إنجليزية تؤكد رصد مانشستر سيتي لـ ١٠٠ مليون يورو لحسم ثلاث صفقات بيناير المقبل.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن فريق مانشستر سيتي يسعى لضم ثلاث صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" والتي أكدت أن بيب جوارديولا يسعى لدعم الفريق في كل المراكز التي تعد في حاجة للدعم خلال الأيام المقبلة.

ورصدت الإدارة بحسب ما أكدت الصحيفة حوالي ١٠٠ مليون يورو من أجل حسم الصفقات الثلاث لرأب الصدع الحالي مع ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي.

وتأتي الصفقات في ثلاث مراكز أولها قلب الدفاع، حيث رحل فينسينت كومباني في الصيف الماضي ولم يتم تعويضه حتى يومنا هذا.

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وكذلك يريد جوارديولا بديلًا لديفيد سيلفا الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري ولسيرجيو أجويرو الذي نال العمر منه وأصبحت سنواته في الملاعب معدودة.

ويحتل فريق مانشستر سيتي في الوقت الحالي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف المتصدر ليفربول بتسع نقاط وأمامه تشيلسي وليستر سيتي في المركزين الثاني والثالث.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد خسر من ليفربول هذا الأسبوع بثلاثة أهداف لهدف نظيف في لقاء الجولة الـ ١٢ من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.