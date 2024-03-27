جوارديولا يرحل عن مانشستر سيتي في هذا التاريخ.. وخمسة مرشحين لخلافته!

هؤلاء المدربون قد يحلون محل الإسباني.

لن يكون الإسباني بيب جوارديولا قادرًا على البقاء لفترة أطول من الفترة التي ينتهي فيها عقده مع مانشستر سيتي والتي ستكون في عام 2025.

هذا ما أكدته شبكة "فوتبول إنسايدر" والتي أشارت أيضًا إلى أن قرار المدرب الإسباني سيكون أخذ قسط من الراحة لفترة على غرار ما سيفعله غريمه الأكبر في السنوات الماضية يورجن كلوب بعد أن تنتهي تجربته مع ليفربول.

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أشارت الشبكة إلى أن جوارديولا يحتاج هذا القسط من الراحة في أعقاب أطول فترة تدريبية قضاها مع ناد واحد والتي تخللها الكثير من النجاحات التي نقلت تاريخ النادي دون مبالغة، وأبرزها الحصول على دوري أبطال أوروبا.

من الأسباب التي جعلت جوارديولا يتخذ هذا القرار أيضًا، هو المشاكل التي يواجهها مانشستر سيتي فيما يتعلق بالشفافية المالية، والتي قد تؤدي إلى عقوبات محتملة على النادي.

ومن المرجح أن يخلف جوارديولا أحد الأسماء التالية: روبرتو دي زيربي أو ميكيل أرتيتا أو زين الدين زيدان أو يوليان ناجلسمان أو فينسنت كومباني.