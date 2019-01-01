"جوارديولا سيدرب في إيطاليا يومًا ما"

النجم الإيطالي المخضرم لوكا توني يؤكد أن جوارديولا سيدرب في إيطاليا مستقبلًا وسيعود للدوري الإيطالي كمدير فني هذه المرة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد لوكا توني نجم يوفنتوس السابق أن زميله في مشواره الكروي بيب جوارديولا سيعود في يوم من الأيام للتدريب في الدوري الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لوكا توني لصالح صحيفة "توتو سبورت"، وأكد خلالها أن جوارديولا أخبره بذلك بنفسه قبل سنوات.

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وقال توني: "جوارديولا سيعود لإيطاليا في يوم من الأيام، هو يجب التحديات، لقد أخبرني أنه سيعود للدوري الإيطالي كمدير فني من قبل حتى أن يتولى تدريب مانشستر سيتي".

وأضاف: "أعتقد أنه سيكون مناسبًا لروما، لقد لعب هناك ولا يزال لديه الكثير من العلاقات في النادي، وأيضًا يوفنتوس الذي يعد رقم 1 في إيطاليا".

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وكان جوارديولا قد لعب في نادي روما الإيطالي مع بداية الألفية الجديد بعد رحيله عن برشلونة في 2001، كما زامل لوكا توني في نادي بيسكارا.

جدير بالذكر أن جوارديولا حتى الآن درب كل من برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي، أي أنه تبقى له الدوريين الفرنسي والإيطالي ليكون قد تواجد في كل الدوريات الخمس الكبرى.