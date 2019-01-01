جوارديولا يحلل أسباب تأخر مانشستر سيتي على ساوثامبتون

هكذا تحدث الفيلسوف بعد الفوز الصعب على القديسين



تنفس مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا الصعداء، بتخطي ساوثامبتون في موقعة السبت التي أقيمت على ملعب "الاتحاد"، وانتهت بفوز بطل إنجلترا في آخر عامين بهدفين مقابل هدف لحساب الأسبوع الـ11 للبريميرليج.

وبعد المباراة، سُئل الفيلسوف عن سبب تأخر الفوز على القديسين، فأجاب قائلاً "أعتقد أننا فعلنا كل شيء في كرة القدم، وكانت الأمر صعبًا لأن المنافس دافع بـ11 لاعبًا".

وأضاف "بذلنا كل ما في وسعنا، وفي النهاية كثفنا شدتنا ونجحنا في العودة إلى المباراة. كل لاعب أدى المطلوب منه كما نريد، كانت مهمتنا حصد الثلاث نقاط، وقد فعلنا ذلك".

173 هدفًا في البريميرليج باحتساب هدف اليوم! 🤯



هدفان فقط ليُعادل الغزال هنري كأفضل هدّاف أجنبي في تاريخ البريميلريج 🇦🇷🤝🇫🇷#MovementIsEverything@RexonaArabia pic.twitter.com/COdhz0D9yz — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 2, 2019

وختم "الأمر لا يتعلق بما فعله ساوثامبتون بل يتعلق بطريقة تفاعلنا، واليوم كان ينبغي علينا فعل كل شيء، ومؤكد سنواصل المضي قدمًا بالإيقاع الذي نحتاجه".

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي رفع رصيده لـ31 نقطة، ليحافظ على مكانه في المركز الثاني خلف المتصدر ليفربول بست نقاط، بعد فوز الأخير على أستون فيلا في نفس التوقيت في الوقت المحتسب بدل من الضائع.