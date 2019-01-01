جوارديولا يحرم ريال مدريد من مبابي ويمهد طريق برشلونة لضم نيمار

تعرف على دور جوارديولا في تغيير مسار سوق الانتقالات لسان جيرمان

يخطط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، رغم اهتمام ريال مدريد بجلبه.

مبابي سبق وألمح رغبته في البحث عن مشروع جديد خارج سان جيرمان.

وقالت صحيفة "البايس" الإسبانية نقلًا عن مصادر فرنسية إنّ بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تواصل مع مبابي لأجل التعاقد معه خلال الصيف الجاري.

وأوضحت أنّ ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، يشعر بالقلق من إمكانية رحيل مبابي ولذلك يفكر في تجديد عقده ومنحه راتبًا يصل إلى 50 مليون يورو سنويًا كأعلى راتب في العالم.

ولكي يتمكن الخليفي من القيام بهذا الأمر فإن عليه التخلص من راتب البرازيلي نيمار دا سيلفا المطلوب في برشلونة.

ولا يمانع رئيس سان جيرمان بيع صاحب الـ 27 عامًا لأجل الحفاظ على الموهبة الفرنسية.

وكان مبابي قريبًا من مانشستر سيتي حينما كان لاعبًا في موناكو ولكن صاحب الـ 20 عامًا فضّل ارتداء قميص باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أنّ يوفنتوس تدخل في الصفقة لأجل ضم نيمار ويعرض التخلي عن باولو ديبالا.