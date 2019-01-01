جوارديولا يتجاهل ميسي في اختياره لأكثر اللاعبين موهبة

هذا هو من وقع عليه خيار بيب..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

وصف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لاعبه الواعد فيل فودين بأنه أكثر لاعب موهوب رآه في مسيرته كلاعب أو كمدرب.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية:"لقد قلت ذلك عدة مرات في مؤتمرات صحفية، ربما ليس أمامه. إنه الأكثر موهبة بين اللاعبين الذين رأيتهم لاعباً أو مدرباً".

وأضاف:"لديه كل شيء ليصبح أحد أفضل اللاعبين، ليس فقط في إنجلترا".

وأوضح:"مشكلته الوحيدة هي أن مدربه لا يضعه أحياناً في التشكيل الأساسي. أتمنى في المستقبل أن يتمكن من التحسن".

هازارد وفان دايك يتواجدا على غلاف لعبة #FIFA20 المٌنتظر صدورها نهاية سبتمبر🎮⚽️ pic.twitter.com/UgiEQ42qZx — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٦ يوليو ٢٠١٩

وتابع:"هو يستحق كل الدقائق ولكنه يعرف الفريق الذي يلعب له وأن المنافسة به ليست سهلة".

يذكر أن بيب في وصف فودين -19 عاماً- قد تخطى عدداً كبيراً من اللاعبين الذين زاملهم أو دربهم في الجيل التاريخي لبرشلونة على وجه التحديد، على رأسهم ليونيل ميسي.