جوارديولا يُبشِّر برشلونة وريال مدريد باحتمالية خروج سيتي من صراع هالاند!

تصريحات هامة من الفيلسوف..

اعترف بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن ناديه قد لا يستطيع التعاقد مع مهاجم كبير لخلافة سيرخيو أجويرو في الصيف المقبل.

الفيلسوف الإسباني يؤمن أن استبدال أجويرو بآخر من الخيارات القوية الموجودة في السوق صعب للغاية جراء الأزمة المالية التي تعصف بأندية أوروبا جميعها.

ورغم ما تقوله الصحف أن سيتي لم يتأثر كثيرًا بالأزمة الناتجة عن كورونا، إلا أن جوارديولا في تصريحاته شدد على أن ناديه يعاني مثله مثل الجميع.

ماذا قال بيب جوارديولا عن التعاقد مع هالاند أو غيره من المهاجمين؟

خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليستر سيتي المقرر لها يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز، قال "أريد أن أكون واضحًا، ربما سنجد لاعبًا جديدًا يحل محل أجويرو نعم".

كما أضاف "لكن من حيث الأرقام، إنه من المستحيل حقًا تعويض أجويرو، من حيث ما تعنيه كلمة مستحيل".

وتابع "هناك فرصة كبيرة في أننا لن نتعاقد مع مهاجم صريح في الموسم المقبل، لدينا عدد كافٍ من اللاعبين في فريقنا الأول، وجميعهم مثيرون للاهتمام".

وواصل "مع الحالة الاقتصادية في العالم حاليًا، قد لا نتعاقد مع مهاجم في الموسم المقبل، مع هذه الأسعار الأمر يبدو مستحيلًا، لا يمكننا تحمل هذا، جميع الأندية تعاني ونحن لسنا استثناءً".

ما هي الأسماء التي ارتبط مانشستر سيتي بالتعاقد معها؟

تزعم الصحف الإسبانية أن مانشستر سيتي سيلتقي مع مينو رايولا، وكيل إرلينج هالاند وكذلك مع والده في الساعات المقبلة لمناقشة انتقاله إلى ملعب الاتحاد.

ومن المعروف أن رايولا ووالد هالاند تواجدا يوم الخميس في إسبانيا للقاء ممثلي ريال مدريد وبرشلونة، وإن كان بوروسيا دورتموند أكد أنه لن يبيع نجمه هذا الصيف.

لم يكن هالاند الاسم الوحيد الذي ارتبط بسيتي لخلافة أجويرو، فقد تحدثت الصحافة عن اسم قائد توتنهام هاري كين وكذلك روميلو لوكاكو، لكن سواءً هما أو هالاند، قيمتهم جميعًا لن تقل عن 85 مليون جنيه استرليني.

ما هي بدائل مانشستر سيتي لمركز المهاجم حال فشل التعاقد مع هالاند أو غيره؟

مع مغادرة أجويرو بنهاية عقده في الصيف المقبل، سيكون جابرييل جيسوس هو المهاجم الوحيد الفعلي الموجود في قائمة مانشستر سيتي.

لكن النجاح الكبير الذي صاحب اللعب بـ"مهاجم وهمي" هذا الموسم قد يدفع جوارديولا لاعتماد خيارات أخرى مثل كيفن دي بروينه.

أيضًا، يمكن لجوارديولا الاعتماد على فيران توريس كمهاجم، فيما سيستعيد سيتي ثنائيًا شابًا لوكاس نميتشا وليام ديلاب، والأول تحديدًا تألق بشدة في أندرلخت أثناء إعارته هذا الموسم.

جواردويولا نفسه في هذا الصدد قال "لدينا جابرييل، فيران، لاعبون في الأكاديمية، نلعب بمهاجم وهمي - لا أعرف ماذا سيحدث".

وأتم "ربما لن نشتري مهاجمًا صريحًا، اليوم هناك فرصة أكبر لأننا لن نشتري مهاجمًا في الصيف حقًا".

كيف يؤثر خروج مانشستر سيتي من صفقة هالاند على ريال مدريد وبرشلونة؟

قد يؤدي خروج مانشستر سيتي من دائرة الساعين خلف هالاند إلى تقليل سعره بصورة أو بأخرى، مما يفتح الباب أمام ريال مدريد وبرشلونة لاقتناص المهاجم النرويجي.

القيمة المعلنة من قبل التقارير الصحفية هي 180 مليون يورو، ولكن ربما بخروج سيتي وعلاقة ريال مدريد تحديدًا القوية بإدارة بوروسيا دورتموند، تقل هذه القيمة.

ووجبت الإشارة في النهاية إلى أن مانشستر يونايتد وكذلك تشيلسي لا يزالا في سباق التعاقد مع صاحب العشرين عامًا.

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