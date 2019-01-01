جوارديولا يؤكد مفاوضات أرتيتا مع آرسنال

جوارديولا يكشف آخر مستجدات مستقبل آرتيتا



تفاعل مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا مع الأنباء المتداولة في الساعات القليلة الماضية، عن اتفاق مساعده مايكل آرتيتا مع مسؤولي ناديه السابق آرسنال على قيادة الفريق في المرحلة القادمة.

وتؤكد جُل المصادر التي تحظى بمصداقية لا بأس بها، أن لاعب إيفرتون السابق، بالكاد توصل إلى اتفاق مع مدفعجية الشمال، بموجبه سيتولى حكم ملعب "الإمارات" في غضون أيام وربما ساعات، ليحل محل المدرب المؤقت فريدريك ليونبرج.

وفي رده على سؤال أحد الصحفيين حول صحة هذه الأنباء، قال بيب في المؤتمر الخاص بمواجهة أكسفورد يونايتد في كأس كاراباو "سيسافر معنا غدًا إلى أكسفورد، كنا أذكياء في التقاطه، وأندية أخرى غاب عنها ذلك".

وامتدح مساعده قائلاً "إنه شخص لا يصدق ومدير جيد جدًا ولديه أخلاقيات العمل كما ينبغي أن تكون، وهذا سبب ما هو عليه الآن، هو في مفاوضات مع آرسنال ولا أعرف ماذا سيحدث".

وأضاف "حتى الآن هو معنا وجزء من المجموعة، وعندما يكون لدينا أخبار جديدة، أنا وأنت سنعرف. أما الآن هو معنا وسيسافر غدًا، وقد تدرب اليوم وهذا كل ما في الأمر".

وعن اختبار ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قال "اختبار لا يصدق بالنسبة لنا، وسنستعد بشكل جيد بقدر المستطاع، وسنرى في فبراير حالتنا وحالة ريال مدريد".

من جهة أخرى، تحدث عن الشاب الألماني ليروي ساني وآخر مستجدات إصابته في الرباط الصليبي التي ألمت به قبل بداية الموسم، قال "المرحلة التالية الذهاب إلى أرض الملعب، ثم سيتدرب معنا إلى أن يصبح قادرًا على المشاركة في دورة تدريبية كاملة".