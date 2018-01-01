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الدوري الإنجليزي الممتاز

جوارديولا وبييلسا وجارديم.. ميندي يكشف أيهم أكثر جنوناً

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ميندي عمل مع الثلاثي في مارسيليا وموناكو وأخيراً مانشستر سيتي..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تحدث بنجامين ميندي ظهير مانشستر سيتي عن المدربين البارزين الذين سبق له العمل معهم، بيب جوارديولا ومارسيلو بييلسا وليوناردو جارديم.

 

وقال ميندي:"مع بيب تسير الأمور بشكل جيد، لدينا علاقة جيدة، ويصبح الأمر عظيماً حين يكون لديك علاقة جيدة مع المدرب".

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وأضاف:"مارسيلو بييلسا وبيب جوارديولا لديهما احترام لكرة القدم، وفي أعوامي الأخيرة لقد تطورت بفضل ليوناردو جارديم".

وبسؤاله عن أكثرهم جنوناً قال:"بييلسا يشتهر بهذا الاسم بالفعل، إل لوكو (وتعني المجنون). في مارسيليا لقد جعلنا نمور بمراحل مذهلة كطريقة عمل، ولكنه أيضاً كان ناصحاً جيداً".

وأوضح:"لقد نصحني بشأن كيفية اللعب في عدة مراكز، وهذا أمر يفيدني اليوم".

وكان ميندي قد بدأ مع مارسيليا تحت قيادة بييلسا، ثم فاز بالدوري الفرنسي مع موناكو تحت قيادة جارديم، وأخيراً فاز بالدوري الإنجليزي مع بيب.

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